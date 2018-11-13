Bugünün haberleri tarih yazımının taslak çalışmalarıdır

Mehmet Barlas / Sabah

Her gün binlerce haber akıp gider gözlerimizin önünden...

Gazetelerde, ajanslarda, internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında akıp giden bu haberler, her gün yenilenir.

Çok kısa süre sonra bunların büyük çoğunluğu hiç hatırlanmaz olur. Ben bugün bunların arasından seçtiğim ve unutulmaması gereken bazı haberlere yer vereceğim.

Soylu konuştu

Günün haberleri arasındaki en çarpıcı olanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin yeni ders yılı açılışında yaptığı konuşmanın içeriğiydi.

Soylu ABD'nin Türkiye'ye bakış açısını şöyle değerlendirdi...

Dalga geçiyorlar

"- En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar.

İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar.

Bize demek istiyor ki 'Senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz.

Yeni Türkiye

"- Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'Petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır."

Engin Ardıç hedefte

Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını iddia edenlerin kafalarına uymayan yazıları yazanlar hakkında başlattıkları yıpratma kampanyaları, son olarak sevgili arkadaşım ve değerli meslektaşım Engin Ardıç'ı hedef aldı. Ne yazık ki ana muhalefetin bazı mensupları da aynı çizgideydiler. Mesela CHP'nin 24'üncü dönem milletvekili olan eski basın savcısı Ali Özgündüz, Engin Ardıç'ın yazısı hakkında sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı:

Savcılığa doymamış

"Basın Savcılığı yaptığım yıllarda, bu Engin Ardıç denilen terbiyesiz herif o zamanki Uzanların Star gazetesinde yazıyordu. Bir yazısından dolayı sanık olarak ifadesini almış ve serbest bırakmıştım. Şimdi karşıma çıksa kesin tutuklamaya sevk ederim.

Cumhuriyet savcısı arkadaşlar göreve..."

Kaşıkçı'nın ses kayıtları

Unutulmaması gereken son haber Sabah muhabiri arkadaşımız Nazif Karaman imzalıydı. Artık açıklanması gereken Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını, Karaman Katar'ın El Cezire (Al Jazeera) televizyonuna açıklamıştı. Karaman, yaşananların tüm ayrıntılarıyla kayıtlarda yer aldığını belirterek, tüm bu sürecin 7 dakika sürdüğünü ifade ediyordu. Karaman ses kaydında Kaşıkçı'nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net şekilde duyulduğunu ve son olarak "Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın, klostrofobiğim ben" diye çığlık attığını söylüyordu.

Dünyanın gündeminde

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunda yaptığı açıklamada, olayla ilgili tapelerin ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye verildiğini söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Paris'te yaptığı basın toplantısında, istihbarat birimlerinin Türkiye'nin elindeki ses kayıtlarını dinlediğini açıklamıştı.