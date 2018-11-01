Herkesin istikbal olarak gördükleri bazıları için mazidir

"Herkesin kendine istikbal olarak gördüğü benim için mazidir" özdeyişi, yanılmıyorsam rahmetli İsmet İnönü'ye aittir... Ancak İnönü kendi sözünü yok sayıp, onca yıl Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra, 78 yaşındayken 1961'den başlayarak 1965'e kadar üç koalisyon hükümetine Başbakan olmuştu.
Dalan aday mı?
2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde kimlerin aday olacakları üzerinde çeşitlemeler yapılırken, İstanbul için Bedrettin Dalan'ın adı geçince, İnönü'nün "Herkesin kendine istikbal olarak gördüğü benim için mazidir" demesi aklıma geldi ve güldüm... İstanbul'un unutulmaz belediye başkanlarından Bedrettin Dalan'ın, bunca yıldan ve bunca olay yaşandıktan sonra yeniden belediye başkan adayı olmasına dönük iddiaya ancak gülünürdü.
Nokta, son...
Zaten Dalan'ın kendisi de aHaber'e verdiği demeçte "Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti" demiş. Dalan şunları da eklemiş:
"- Belediye başkanlığımdan sonra 11.5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle yemedim."
Mutlu bir yaşam
"- Şu anda beni fevkalade mutlu eden uğraşın içindeyim. İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda birçok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor."
Yeditepe Üniversitesi
Çok sevdiğim bir arkadaşım da olan Bedrettin Dalan'ın, Türkiye henüz işin farkında değilken FETÖ konusunda neler yaptığı ve FETÖ kaynaklı davalar yüzünden yıllarca Almanya'da yaşamak zorunda kaldığı düşünülürse, onun yeniden aktif siyasete dönmesini düşünmenin anlamsızlığı ortadadır. Kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi ise başlı başına bir eser değil midir?
Büyükerşen ve Gökçek
Bu tür herkesin istikbal olarak gördüklerinin kendileri için mazi olduğu insanlardan bir diğeri de Eskişehir'in Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen değil midir? Ya da 20 yılı aşkın süre Ankara'ya hizmet eden Melih Gökçek, sil baştan yapıp bundan sonra bir başka partiden belediye başkan adayı olursa, bu ismin büyüsü bozulmaz mı?
01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
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Herkesin istikbal olarak gördükleri bazıları için mazidir
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