Trump kendini galip zannetse de, bundan sonra işi zor olacak

Mehmet Barlas / Sabah

Salı günü yapılan ABD ara seçimlerinin sonucunu bir cümle ile anlatmak istersek, herhalde kuracağımız en doğru cümle "Amerikalıların kafaları çok karışık" şeklinde olacaktır.



Galip kim?

Amerika'yı da dünyayı da beklenmedik kararları ile şaşkına döndüren Donald Trump'a bakarsanız bu seçimlerin galibi kendisi ve Cumhuriyetçi Parti'dir. Çünkü Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluklarını korumuşlardır. Ama artık Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlarındır.



Trump ve anayasa

Temsilciler Meclisi'ndeki Trump'a karşı olan Demokratların çoğunluğu ele geçirmelerinin ne anlama geldiğini ise bir Demokratın açıklamasından anlayabiliriz. Kaliforniya eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne tekrar seçilen Demokrat Nancy Pelosi, basına yaptığı açıklamada "Yarın yeni bir gün olacak" dedi. ABD'nin yeterince ayrılığa düştüğünü ve artık bir araya gelme zamanı olduğunu ifade eden Pelosi, "Bu, Demokrat ve Cumhuriyetçi meselesi değil ABD'de Trump yönetimine karşı anayasayı tekrar yerine getirme meselesidir" diye konuştu.



Trump değişmedi

Ama seçimlerin sonucu ne olursa olsun, Donald Trump'ın bu sonucu umursamayacağı ve bildiğini okumaya devam edeceği kesindir. Nitekim Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesine rağmen Trump, Twitter'dan demokratlara adeta gözdağı vermiş. Trump mesajında "Demokratlar halkın vergileriyle bizi soruşturacaklarını sanıyorlarsa biz de Senato düzeyinde gizli bilgilerin sızdırılması ve başka konularda onlara yönelik soruşturma açılmasını değerlendirmek durumunda kalırız. İki taraf da oyun oynayabilir" demiş...



Kafaları karışık

Evet... Amerikalıların kafaları eskisinden daha fazla karışık şu anda. Trump Başkan ama Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluk onu canından bezdirebilir. Sonuçta, dünya biraz olsun rahat edecek anlamına da geliyor olabilir bu durum.