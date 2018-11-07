07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Erdoğan: Emperyalist baskılarla dolu bir dünya istemiyoruz

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Mehmet Barlas

Bazı durumlar var olsalar da kabul edilemezler. Hukuk diye bilinen kurallar düzenini yok sayan söz konusu durumlar, ancak güçlü zorbaların baskıları ile geçerli olabilirler. Ve sonunda bu hukuk dışı zorbalıklar bunları tezgâhlayan ülkeleri vurur.

Son büyük zorbalık 
Sözünü ettiğimiz bu hukuk dışı zorbalıklara son örnek ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardır.
İran'la yapılan uluslararası anlaşmayı tek başına yok sayan Trump yönetimi, şimdi dolar kozunu kullanarak İran'ı ekonomik açıdan çökertmeyi amaçlıyor.
ABD bu yaptırımlardan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeyi 180 gün için muaf tuttu.
Ancak bu istisnanın da gerekçesi, özellikle petrol fiyatlarının anormal yükselmesini önlemekmiş.

Kabul etmiyoruz
Yazının başında "Kabul edilemez durumlar"dan söz ettim. Şu anda bir Türk vatandaşı olarak bu gibi durumları kabul etmediğimiz için kıvanç duyuyorum.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İran yaptırımları" konusu sorulduğunda şu cevabı verdi:
"- Her şey A'dan Z'ye net değil ama biz bu yaptırımları doğru bulmuyoruz.
Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır.
Bunlar uluslararası hukuka da uluslararası diplomasiye de... Artık dünya barışa dayalı bir süreci yaşamak istiyor."

Emperyalizm ve biz
"- Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Emperyalist baskılarla bir dünyada yaşamak istemiyoruz.
İnsanların huzurlu barış içinde, güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. Benim imkânım gücüm var, dolayısıyla ben her şeyi yaparım olmamalı." 

Terörle işbirliği 
Evet... Türkiye'nin İran'a uygulanan yaptırımlar konusundaki tutumu böyle.
En açık ifadesi ile kabul etmiyoruz bunu!
Ama kabul edemeyeceğimiz başka hukuk dışılıklar da var gündemde. Örneğin Amerikan askerleri Kuzey Suriye'de Türk sınırında, teröristlerle birlikte devriye geziyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu da şöyle ele aldı dün...

Paris'in gündeminde 
"- Bunların hepsini Paris'te görüşeceğiz.
Belgeleri ile, her şeyi ile...
Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur.
Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da, herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum." 
Bugünün Türkiyesi eskisinden çok farklı... Bunu ABD de herhalde anlıyor.
Ama ne yazık ki içeride bazıları bunu hâlâ anlayamadılar.

 

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