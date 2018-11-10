ABD de CHP de beklenmeyen kararlara karşı beklenmeyen tepkiler aldılar

Mehmet Barlas / Sabah

Beklenmeyen kararlara karşı beklenmeyen tepkilerin seslendirilmesi, günümüzün siyaset çizgisini belirlemekte.

Sürpriz karar

Bu beklenmeyen kararlara ilk örnek, ABD'nin durup dururken PKK'nın elebaşlarına milyon dolarlık ödüller koyması değil midir? Yıllarca Kandil'i koruması altına alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını engelleyen ABD, ne oldu da Karayılan'ı, Bayık'ı, Kalkan'ı birdenbire "Arananlar" listesine yerleştirip, başlarına milyon dolarlık ödüller koydu.

Kısacası bayram ya da seyran değilken, enişte baldızı neden öpüyordu?

Sürpriz tepkiler

ABD'nin bu beklenmeyen kararına karşı Türkiye'nin gösterdiği tepki de beklenmeyen çizgideydi. Türkiye'de devletin ve kamuoyunun sözcüleri ABD'ye teşekkür etmek yerine, "Herhalde YPG'yi PKK'dan ayırıp, Türkiye'nin gözünde meşrulaştırmak için PKK elebaşlarını düşman ilan ediyorsunuz" yorumunu seslendirdiler.

Acaba başka durum mu var?

Tabii bir de ABD'nin bu kararının arkasında başka şeyler arayanlar da vardı. Mesela bazılarına göre ABD zaten nerede olduklarını bildiği PKK'lı elebaşlarına para vermek için, bu ödülü koymuştu. Bu şekilde Karayılan, Bayık ve Kalkan birbirlerinin nerede olduklarını zaten bilen Amerika'ya bildirecekler ve böylece 11 milyon dolarlık ödülü de aralarında paylaşacaklardı.

Türkçe ezan

Bir diğer beklenmeyen gelişme de Türkçe ezan özlemini Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında seslendiren CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın disiplin kuruluna sevk edilmesiydi.

Öztürk Yılmaz bu karara karşı tepkisini seslendirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çok ağır ifadelerle yüklendi..

Bu sözlerin bir bölümünü kayda almakta yarar vardır...

Rezil ol, kepaze ol

"- Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin.

Çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun.

AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın... Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol, kepaze ol."