Hakkâri’deki cephane patlaması Afyon'daki faciayı hatırlattı

Mehmet Barlas / Sabah

Hakkâri'deki cephanelik patlamasına ilişkin haberlerin, o bölgede evlatları, eşleri, kardeşleri, arkadaşları askerlik yapanlar üzerinde ne tür etkiler yarattığını düşünebiliyor musunuz?



TSK'nın önemi

Terörle mücadele zaten her gün şehit haberlerinin ocaklara ateş düşürdüğü bir süreçtir. Vatan için canını vermenin barış zamanında da söz konusu olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. İçeriden ve dışarıdan beslenen ve Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan hainlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni emellerinin en büyük engeli olarak gördükleri kesindir.



İhmale yer yok

Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi de, kendisine emanet edilen canları özenle korumak yükümlülüğü altındadır. En ufak bir ihmalin bile kabul edilemeyeceği bir ortamdır askerlik... Hepimizin beklentisi Hakkâri'deki cephanelik patlamasının sebeplerinin ve sorumlularının en kısa sürede saptanmasıdır.



Afyon'daki facia

Bundan önce 2012'de Afyon'daki cephanelik patlamasını ve sonrasını hatırlamakta fayda vardır.

Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 astsubay, 2 uzman çavuş, 21 erbaş şehit olmuş, 9 asker yaralanmıştı.



Kurallara uyulmamıştı

Bu facia ertesinde hazırlanan bilirkişi raporuna göre bu cephaneliğe 286 bin el bombası kurallara uyulmadan gönderilmişti.

Patlamayan depodaki 23 bin el bombası da arızalı çıkmıştı. Kısacası kapatılan Susurluk'taki depodan gönderilen mühimmat kurallara uyulmadan depolara doldurulmuştu. Ayrıca muayene edilmeden depolara konan mühimmatın 45 gün içerisinde, 2 Ağustos 2012'ye kadar, muayenesi yapılarak neticenin üst komutanlığa bildirilmesi gerekirken, 4 Eylül 2012'ye kadar iki cephanelikte de herhangi bir muayene, tasnif ve istifleme işlemi yapılmadığı, dosyalarda mevcut bilgilerden anlaşılmıştı.

Hakkâri'deki faciaya ilişkin soruşturmayı ve olayı açığa çıkartacak raporları hepimiz bekliyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz.