Modaya uyarak!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Son günlerde birçok muhabbetin kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “güncelleme” konulu açıklaması oluşturuyor.

Kimi böyle bir üslubu çok yanlış ve sakıncalı buluyor.

Kimi ise kendisine yerden göğe hak vererek çok önemli bir soruna neşter vurduğunu düşünüyor.

Her düşünceye saygımız var.

Herkesin kendine göre haklı nedenlerinin olmasından daha doğal ne olabilir?

Biz bu “güncellenme muhabbetine” başka bir açıdan dalmak ve konuyu enine boyuna tartışmak istiyoruz.

Bize göre “asıl güncellenmesi gereken” iktidar partisinin bizatihi kendisidir!

Bir parti düşünün ki kurulduğu günden bu yana insan yeme ya da insan harcama makinesi gibi çalışsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte AKP’yi kuranlardan bugün kaç tanesi yanında? Çoğu ya yapılanlara dayanamayıp kenara çekilmiş ya da parti yönetimi tarafından farklı düşünüyor diye uzaklaştırılmış durumdalar!

Böyle bir durumda kendilerini “güncelleştirmekten” başka çıkar yolları olduğunu sanmıyoruz.

Hatta sadece “güncellenme” bile iktidar partisini düze çıkarmaya yetmeyebilir. “Format atılması” bile gerekebilir.

Bu noktada teklifimize karşı çıkıp, “Genel Başkanımız o işi zaten yapıyor, baksanıza kaç kişiyi uzaklaştırdı” diyenler olabilir.

Epey adamın partiden bir vesileyle uzaklaştırılması ortaya çıkan güven bunalımını aşmaya yetmiyor ki!

İktidar partisi mensupları mercek altına alındığı zaman karşımıza birbirlerine düşman kardeşlerden(!) oluşan bir kitle çıkıyor. Her ne kadar üst düzey yöneticiler, “Alnımız ak, başımız dik” deyip gezseler de bu söylem parti tabanı için hiç de inandırıcı bir söylem olmuyor.

Evet, iktidar partisi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya!

Ve bu sorunlar sadece güçlü bir lider ile aşılabilecek gibi değil, daha farklı çözüm yollarının aranması ve tez zamanda bu formüllerin bulunması gerek.

Bizi “eski bir dost” olarak kabul ederler ve “ne yapmalıyız” diye sorarlarsa onlara şu cevabı veririz:

Sizi format atmak bile kurtarmaz, acilen fabrika ayarlarına dönmeniz gerekir. Yani sırtınızdan çıkarıp attığınız Milli Görüş gömleğini tekrar giymelisiniz. Muhafazakâr demokrat gömleğin size hiç yaramadığını söylemek durumundayız.