Yol Hukuku ve Âdâbı

M. Şevket Eygi

1.Fıtrata en uygun din, medeniyet, nizam olan İslam’da bir Yol Hukuku vardır.

2.Yolu gelip geçenlere kapatmak, daraltmak, onların seyr ü seferini güçleştirmek, zorlaştırmak günahtır ve yasaktır.

3.Olgun Müslüman’ın yürüyüşünde bile zarafet, incelik, kibarlık vardır.

4.Müslüman yolda, meydanda, çarşıda pazarda gurur ve kibir içinde, yere güm güm basarak yürümez, mütevazı yürür.

5.Müslüman, din kardeşlerine selam veren kimsedir.

6.Halk lokantasına giden Müslüman, bir masadaki boş sandalyeye otururken, selam verir, oturmak için izin ister, kendisinden öncekilere afiyet olsun der.

7.Müslüman, toplu taşıma vasıtalarına kibarca biner, kimseyi itip kakmaz, ihtiyarlara, kadınlara öncelik tanır.

8.Müslüman yaşlılara ve hanımlara yer verir.

9.Cep telefonu ile herkesi rahatsız etmez.

10.Müslüman, zaruret olmadıkça sokakta meydanda cep telefonu ile konuşmaz.

11.Müslüman kapı çalarken zile bir defa basar, aralıksız peş peşe birkaç defa deli gibi basmaz.

Kapı açılmazsa, bir müddet bekledikten sonra, belki duymamışlardır diye ikinci defa çaldırır. Üçüncü defasında kapı yine açılmazsa, geri döner.

13.Müslüman, kerahat vakitlerinde ziyarete gitmez, kapı çalmaz. (Yemek vakti, namaz vakti…)

14.Bu devirde, şehirli Müslüman, önceden haber vermeden, randevu almadan çat kapı ziyaret etmez.

15.Dindar Müslüman kadın, evde beyi yoksa, kapıyı çalana sert bir sesle kim o der. Yine sert bir sesle, beyim evde yok der.

16.Müslüman kadın, kapının ardından cilveli, fingirdek ve nağmeli bir sesle kiiimooo diye sormaz.

17.Müslüman, trafik kurallarına mutlaka riayet eder.

18.Trafik kurallarını çiğneyenler kaba, bedevî, şımarık, ham insanlardır. Onlar medenî değildir.

19.Müslüman zırt vırt korna çalmaz. Sadece gerektiğinde çalar.

20.Bir kimsenin ciğerinin kaç para ettiği, otomobil kullandığı zamandaki davranış ve tutumundan belli olur.

21.Müslüman deli gibi araba kullanmaz. Aklı olmayan delilerin dini de yoktur.

Müslüman sokak kedi ve köpeklerini ezmemek için azamî dikkat ve gayreti gösterir.

23.Şoförlüğü iyi olmayan Müslüman trafiğe çıkmaz.

24.Müslüman camie girerken, telefonunu kapatır. (Sessize almak yeterli değildir.)

25.Camide telefonuna bakmak, mesaj veya haber okumak, mesaj yazmak çok ayıptır, terbiyesizlik ve görgüsüzlüktür.

26.Müslüman camide ciddî şekilde oturur. Köpek oturuşu ile oturmak, zaruret yoksa bacaklarını uzatmak ayıptır.

27.Müslüman, namaz adabına ve sünnetine riayet için başı örtülü olarak namaz kılar. (Takke, sarık, imame, külah, arakiye, fes, kalpak…)

28.Cuma namazı hutbesi okunurken konuşmak namazın sevabını azaltır. Cuma hutbesi okuyan hatip, sesli dua edip cemaate sesli âmin dedirtmez.

29.Cuma hutbelerinde cemaatten para istenmez. Minberler Peygamber (salât ve selam olsun ona) makamıdır, dilenciliğe alet edilemez.

30.Camilerde her hal ü karda makbuzsuz para toplanmaz. Kanuna ve ahlaka aykırıdır.

31.Cumanın son sünneti ve zuhr-i âhir namazı kılınırken cami kapısında avaz avaz bağırarak para toplamak caiz değildir.

32.Camilere saçma sapan Latince levhalar asılmaz. Mesela: Pabucunu öyle tutma böyle tut… Üst rafa ayakkabı konmaz… Klimayı kurcalamayınız… Halılara ıslak ayakla basmayınız… Çorapsız girmeyiniz…

33.Müslüman, sokaklardaki meydanlardaki çarşı pazarlardaki açık olsun kapalı olsun kadınlara kızlara şehvet gözüyle bakmaz, göz zinası yapmaz.

34.Müslüman herkesin içinde açıkta yemez içmez. Bu, mürüvvetsizliktir.

35.Müslüman kadınların sokaklarda halkın arasında dondurma külahını yalayarak dolaşmaları çok ayıptır.

36.Küçük çocuklar, ellerinden tutulsa bile kaldırımın sokak kenarında yürütülmez.

37.Müslüman, mal gibi öküz gibi yolun ortasında sere serpe salına salına yürümez, ardına bakmazlık etmez, binde bir ihtimalli trafik kazası piyango bileti almaz.