Demek Türkiye mükemmeliyet örneği bir operasyon yapabilirmiş

Mehmet Barlas / Sabah

Afrin operasyonu'nun başarılı bir şekilde kent merkezine de ulaşması, tabii ki hepimizi mutlu kıldı. Çünkü Afrin en az 50 bin kişinin yaşadığı, PKK/ YPG militanlarının yoğun biçimde örgütlendikleri ve kenti teröre sığınak olacak şekilde yeniden yapılandırdıkları bir yerleşim merkeziydi. Bu kente yönelik bir harekatın çok can kaybına neden olacağı endişesini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seslendirmiş ve açıkça "Afrin'e girmeyelim" demişti.



Mükemmeliyet örneği

Askeri bir operasyonda ulaşılabilecek mükemmeliyete örnek olan Afrin'in elegeçirilmesinin, bir günlük bir planlamanın ürünü olmadığı kesindir. Bu operasyonun Genelkurmay'ın, MİT'in, Jandarma'nın hassas ve incedeğerlendirmeleri ve planlamaları sonucu icra edildiği anlaşılıyor. Bu şekilde kentmerkezi bir harabeye dönüşmemiş, kentte üslenen teröristler sivil halktan ayrılarak ayıklanabilmiştir. Afrin'de merkeze uzanan yollardaki köyler de bu şekilde teröristlerden temizlenmiştir. Bu operasyonun mükemmeliyetine inanan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmalar ile kitlelerin desteğini harekete geçirmiştir.



Bir de Doğu Guta'ya bakın

Suriye'de altı yıldan bu yana süregelen iç savaşta, askeri operasyonlara hedefolan kentlerin bugünkü hallerini hatırlayın.

Güzelim Halep şimdi bir harabedir. Şu anda dünya medyasının ilgi odağında bulunan Doğu Guta, yerle bir edilmiştir.

Daha ötesi olabilir mi? Suriye kentleri yaşanılmaz hale geldiği için, biz Türkiyeolarak şu anda 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıyı ağırlamaktayız.

Afrin'in kırsalından ve kent merkezinden gelen sığınmacıların sayısı da 200 bini aşkındır.



Evlerine dönüyorlar

Ve şimdi bu Afrinliler evlerine dönüyorlar. Afrin'de hayat teröristlerin egemenoldukları yılların öncesine dönüyor. Bu olayı izlemekten aciz olan dış çevreler ise,Afrin operasyonu dolayısıyla Türkiye'ye yönelik eleştirel yaklaşımlarını sürdürüyorlar.

Biz Türkler olarak gerçekten Afrin operasyonunu gerçekleştiren rütbeli ve rütbesiz, asker ve sivil bürokrat kadrolara teşekkür borçluyuz. Bu operasyonla sadece güney sınırlarımızın güvenliği sağlanmadı, Türkiye'de devletin bir hedefe aksaksız ve eksiksiz ulaşabileceği de kanıtlandı.



Görünmez ve sessiz kahramanlar

Dün Fatih Çekirge de Hürriyet'teki köşesinde "Görünmez ve sessiz kahramanlarımız sayesinde 'Türkler sivilleri katletti' palavrası çöktü" diye yazmıştı...

Ben de Fatih Çekirge'ye katılıyorum. "Görünmez ve sessiz kahramanlarımızkim bilir hangi şartlarda, başka bir devletin topraklarında, en büyükalçaklıklara karşı istihbarat yapıp zaferimizi taçlandırdılar... Daha harekât başlarken onlar orada hainlerin çetelesini çıkartmışlar."