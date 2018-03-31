Hukuksuz huzur olur mu?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar partisine mensup bir milletvekili FETÖ davalarında parayı bastıranın kurtulduğunu iddia ediyor!

Bu iddia ne kadar doğrudur, bilemiyoruz.

Bildiğimiz genel bir hoşnutsuzluğun olduğudur.

Yine bir parti genel başkanı dayısı olanların mahkemelerden ceza almadan kurtulduğunu iddia ediyor.

Bu iddianın da doğru olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok.

Bildiğimiz genel hoşnutsuzluğun giderek dallanıp budaklandığıdır.

Bu arada yine iktidar partisine mensup başka bir milletvekili, “İktidar hepimizi değiştirdi” diyerek önemli bir gerçeğin altını çiziyor.

Biz de bu söylemin doğru olduğu fikrindeyiz.

Çünkü siyasi iktidarın icraatlarından doğan genel hoşnutsuzluğun ana konularından birini de bu mesele oluşturuyor.

İnsanlar seçip Meclis’e gönderdikleri vekillerin çok değiştiği konusunda hemfikirler.

İktidarın bir bakanı ise, “Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi millete bıkkınlık vermemesidir” diyerek adeta gönlümüzden geçenlere tercümanlık yapıyor.

Peki, iktidar sözcüleri gerçeklerin bu kadar farkında oldukları halde neden gereğini yapmıyorlar?

Neden eksikliklerini gidermiyorlar?

Sanırız bu sorunun cevabını onlar da bilmiyorlar.

Doğrusunu söylemek gerekirse sorunun cevabını biz de bilmiyoruz.

Ama bildiğimiz şeyler var.

Mesela yaşanan huzursuzluğun kaynağında hukuksuzluğun yattığının farkındayız.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sıkça bu durumun altını çiziyor ve kulaktan kulağa dolaşan hukuksuzluk iddialarının son bulmasını istiyor.

Aramızda öyle kişiler yaşıyor ki ne dertlerini anlatabiliyorlar ne de kendilerini dinleyecek bir merci bulabiliyorlar.

KHK ile görevinden uzaklaştırılan sonra da mahkemeye sevk edilen biri yargılandığı mahkemede beraat etmişse ne yapılması gerekir?

Görevine iadesi gerekir, değil mi?

Ama öyle olmuyor, bin bir türlü bahane üretilerek vatandaşın görevine dönmesinin önü kesiliyor.

Ya da kızının kullandığı adına kayıtlı telefondan dolayı işten atılan biri kızının ifadesi ile aklanıyor ama işine dönemiyorsa kızı da işten atılarak bir telefondan iki suçlu çıkarılıyorsa ne yapmak gerekir?

Bu işler normale dönmez mi? Döner elbette ama işler normale dönünceye kadar da millete verilen bıkkınlık katlanarak artıyor.