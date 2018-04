Medyadan başlıklar

M. Şevket Eygi

On bir yaşındaki kız çocuğunun, muayene sonrası hamile olduğu anlaşılmış. Mahkeme kararıyla çocuk aldırılmış, öldürülmüş. (Ağzı süt kokan çocuklara bu işi kimler yapıyor? Kimler mum tutuyor?)

Çekmeceden Gebze’ye, taksici, turistten üç bin lira almış. (Turist ülkeye para getirir.)

Kötü yola düşen kız kardeşini öldürmüş.

Her yer lise ve üniversite dolu. Eğitim kurumları çoğaldıkça, işsizlik de artıyormuş.

Zehirlenme vak’alarının çoğalması dolayısıyla, asker yemekleri özel sektörden alınacak, devlet tarafından yapılacakmış.

Kasaplar, yerli et ye kampanyası başlatmış. (Et meselesini halletmenin çaresi, eskisine nispetle az et tüketmektir.)

Bir Bakanlık, bir yayınında dua edelim demiş. Holigan ateistler ateş püskürüyor.

Bir okula, öğrenciler ayakkabı ile giremiyormuş, Kemalistler bunu şiddetle protesto etmiş. (Her halde haberleri yok, Japon okullarına ayakkabı ile girilmez… Bizde İstanbul Etilerdeki Japon okulunda da böyledir.)

Yolun ortasında cep telefonu ile konuşurken trafik kazasında ölmüş.

Küçük çocuk asansör boşluğuna düşüp can vermiş.

Baba çocuğunu öldürmüş.

Koca karısını öldürmüş.

Karı kocasını öldürmüş.

Evlat ana babasını öldürmüş.

Kardeş kardeşi öldürmüş.

Akıl almaz trafik kazaları… Ölenler, yaralananlar…

Edirne’den İstanbul’a gelen vasıtalar, saatlerce şehre giremiyormuş, trafik mıh çıkını gibiymiş.

Gümrük kapısında 400 TIR bekliyormuş.

Tıp ilerledikçe hastalıklar ve hastalar çoğalıyormuş. Sokaktaki on kişiden altısı hastaymış.

Hastahaneye giden herkes lüzumlu lüzumsuz MR cihazına sokuluyor, ayrıca bir sürü analiz yapılıyormuş.

En lezzetli kelle paça çorbası şurada içiliyormuş.

Sarımsak sütte kaynatılırsa neye yararmış.

Müzmin hurafeler: Yıldız falları.

Kazandığı paraları çar çur eden eski artiz şimdi sürünüyormuş.

O seksi kadın gündüzleri mankenlik, geceleri başka iş yapıyormuş.

Ben Müslüman oldum diyerek sakal bırakan, sarık saran Magazin bey, sarığı atmış, sakalı kesmiş, cascavlak olmuş.

**

FEMİNİZME DAİR

*Feminizm bir gerçekliktir, gerçek değildir.

*Feminizm bozuk bir ideolojidir.

*Feminizm Marksizm, Darvinizm gibi ilme ve hikmete aykırı bir ideolojidir.

*Feminizm İslam’a, Kur’an’a, Sünnete aykırıdır.

*Feminizm fıtrata aykırıdır.

*Gizli ve derin güçler, İslam’ı ve Ümmet’i Feminizmle yıkmak istiyor.

*Feminist Müslümanlar, Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanlığının sınırları dışına çıkmıştır.

*Kütüb-i Sitte’deki, bilhassa Buharî ve Müslim Sahihlerindeki sahih hadîsleriinkar edenler dall ve mudildir.

*Kadınlar ve erkekler insan olmak bakımından elbette eşittirler ama aralarında mutlak eşitlik yoktur.

*Bazı konularda erkeklerin, bazı konularda kadınların üstünlüğü vardır.

*Kur’an’da aile reisinin erkek olduğu açıkça beyan edilmektedir. Bunun inkârı küfürdür.

*Kadınlar ve erkekler eşitse, niçin devletlerin ordularının yarısı erkek, yarısı kadın değil?

*Niçin uluslararası atletizm yarışmalarında kadınlar ve erkekler ayrı ekipler halinde yarışıyor?

*Niçin futbol takımları kadın erkek karışık değil?

*Allah’ın Resulü (Salât ve selam olsun ona) kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir.

*Feminizm bilgeliğe aykırıdır.

*Batı medeniyetinin çöküş sebeplerinden biri Feminizm olacaktır.

*İslam, kadınlara Feminizmden daha fazla önem, haysiyet ve itibar vermektedir.

*Dünya üzerinde genel kurmay başkanı kadın olan bir ülke var mı?

*Feministlerin en büyük riyakârlığı (iki yüzlülüğü), kadınların, resmî belgelerle seks kölesi olarak çalıştırılmalarına karşı çıkmamalarıdır.

*Bir hanım cerrahın, özürlü olduğu bir zamanda beyin veya kalp ameliyat yapması doğru mudur?

*Camiler kutsal mekânlardır. Oralarda, bakışlarla bile olsa sekse yer yoktur.

*İffet değerine önem vermeyenlerin Feminizmi ne işe yarar?

*Gizli ve derin şer güçleri, Feminizm ve Feministler vasıtasıyla tahribat yapabilir ama Ehl-i Sünnet İslamını yıkamaz.

*Mehdi’nin zuhurundan ve İsa aleyhisselamın nüzulünden sonra dünya ve insanlık büyük sarsıntılar geçirecektir. Sonunda yedi (veya dokuz) yıllık Altın Çağ başlayacaktır.

*Bu Altın Çağdan sonra azgınlık başlayacak ve vakt-i merhunu gelince Kıyamet kopacaktır.

*İslam’ın, Kur’an’ın, Sünnetin, Fırkra-i Nâciyenin değerlerine ve kıstaslarına bağlı bütün Müslüman hanımlara en derin ve samimî selam ve hürmetlerimi arz ederken, Rabbanî ve râsih ulemanın, icazetli gerçek şeyhlerin, Ümmet-i Muhammed’i Feminizme ve Feministlerde karşı uyarmalarını istirham ediyorum.