Erdoğan ne yapsın?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak işi zor ama AKP Genel Başkanı olarak işi çok daha zor! Çünkü bir türlü istediği kıvamda adam bulamıyor.

Tam da “metal yorgunluğu” ifadesi ile ilgili tartışmaları noktalamaya çalıştığı bir anda başına gelenler ufak tefek şeyler değil. Erdoğan şöyle diyordu:

“Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk ve ‘yeniden diriliş hamlesini’ başlattık.” Bu sözlerin siyasi hayattaki karşılığı “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Kadir Topbaş’ı alarak yerine Mevlüt Uysal’ı getirdik” demekten başka bir şey değil. Ne var ki Mevlüt Uysal konuşmaları ile “Gelen gideni aratır” atasözünü bir kez daha haklı çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor. “Metroda önceliğimiz bize oy veren yerler olacak” demek suretiyle tabir caizse bir çuval inciri berbat ediyor.

AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da bu sözlerden sonra saçını başını yolmak kalıyor. Kulislerde Erdoğan’ın şöyle isyan ettiği anlatılıyor: “Böyle şey olur mu?

Hizmeti oy verene göre ayırmak ne demek? Biz belediye başkanıyken böyle mi yapıyorduk? Hizmetlerimizi oy verenler oy vermeyenler diye ayırabilir miyiz?”

Bu çıkış üzerine yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, “Ben de kendisine bu sözler doğru olmadı dedim o da bana ağzımdan kaçtı dedi” dediği söyleniyor ve Erdoğan şu cevabı veriyor: “Ağzından kaçma olur mu ya, sonra bedelini ödüyoruz!”

Evet, Cumhurbaşkanı olarak işi zor ama AKP Genel Başkanı olarak işi çok daha zor. Tam “metal yorgunluğu tehdidinden kurtulduk” diye sevindiği anda karşısına böyle bir tablo çıkması düşündürücü değil mi? Demek ki adına “metal yorgunluğu” denilen şey tam anlamıyla giderilememiş ve AKP bu tehditten paçasını kurtaramamış. Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Partimiz de metal yorgunluğu filan yok” şeklindeki sözlerinin de bir manasının kalmadığı ortaya çıkıyor.

Parti olarak oldukça ciddi sorunlar yaşıyorlar ve bu sorunlar bir iki kişinin tasfiyesi ile ortadan kalkacak gibi değil.

Partililer ağızlarına sahip olamadıkları ve sürekli bir şeyler kaçırdıkları için parti yönetiminin işi de sürekli zorlaşıyor.

Metal yorgunu olmayan adam bulamadıklarına göre belki sorunun çözümü için en kestirme yol partinin kapısına kilit vurmak olacak!