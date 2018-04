Sıkıntılı değil, çok sıkıntılı…

M. Şevket Eygi

SORU: Sizce önümüzde sıkıntılı günler, yıllar var mı?

CEVAP: Bence, sıkıntılı günler yok, “çok sıkıntılı” günler var.



S. İyi, güzel günler olsa daha iyi olmaz mı?

C. Elbette olur ama âhir zamanda yaşıyoruz, yaygın yoğun ve genel krizler fitneler fesatlar azgınlıklar tuğyanlar içindeyiz. İyi olsun demekle olmuyor.



S. Üçüncü dünya savaşı çıkabilir mi?

C: Şu anda, birinci ve ikinci cihan savaşları öncesindekinden daha fazla ve büyük savaş ihtimali var.



S. Biz bu savaşa karışmasak, yan gelip keyf içinde seyrine baksak daha iyi olmaz mı?

C: Daha iyi olmaz, daha az kötü olur, lakin savaşın çok yakınında olacağız, alevlerinin bize de sıçraması ihtimali çok büyük.



S. Âhir zamanda Ortadoğu’da yapılacak dehşetli savaşlar hakkında önceden bir haber verilmiş midir?

C: Muhbir-i Sâdık (Salat ve selam olsun ona) bu konuda çok haberler vermiştir, lakin teferruatını (ayrıntılarını) bildirmemiştir.



S. İstikbaldeki dehşetli hadiselere karşı tedbirler (önlemler) alabilir miyiz?

C. Elbette alabiliriz. İlk iş kendimizi, ikinci iş (elimizden ne geliyorsa) toplumu, ülkemizi ıslah için var gayretimizle çalışmaktır.



S. Ferden (birey olarak) neler yapabiliriz?

C. İtikadımızı tashih edebiliriz… Taklidî imandan tahkikî imana geçmeye çalışabiliriz… İlmihalimizi yeterli derecede sahih olarak öğreniriz… Beş vakit namaz kılarız… Cemaat ehli oluruz… Zekâtı, hak eden gerçek şahıslara, dosdoğru temlik etmek suretiyle veririz… İhlâslı oluruz… Doğru iyi vasıflı Müslüman oluruz… Ahlaklı faziletli Müslüman oluruz… Zayıf Müslüman statüsünden güçlü Müslüman statüsüne çıkmak için bütün sebep ve vesilelere yapışırız… Ümmet birliği için çalışırız… İmamü’l-Müslimîne biat ve itaat ederiz… Mürüvvetli, faziletli, meziyetli Müslüman oluruz…



S. Âhir zaman savaşlarında çok insan öleceğine dair haber verilmiş midir?

C. Verilmiştir. Bu savaşlarda nükleer, kimyevî, biyolojik silahlar kullanılacaktır.



S. Konstantaniye elimizden çıkacak mıdır?

C: Beni Asfar’ın şehri alacağına dair haberler vardır. Şehir Hz. Mehdi zamanında savaşsız geri alınacaktır.



S: Mehdi’nin zuhurunu ve İsa aleyhisselamın nüzulünü inkâr eden ilahiyatçılar için ne dersin?

C. Ehl-i sünnet ulemasının ve meşayihının bu konuda ittifakı vardır. İnkâr edenler bid’atçidir.



S. Yakın gelecekte neler olacak?

C. İsrail son bulacak… İsrail’i destekleyen bir Arap rejimi yıkılacak… Türkiye’de kökten bir değişim olacak… Tarihî sosyal kültürel siyasî kopukluklar giderilecek, devamlılığa dönülecek.



S: Ayasofya açılacak mı?

C. Sanırım Mehdi zamanında açılacaktır.



S. Avrupa Müslüman olacak mı?

C. Yirmi beş seneye kadar, birçok Avrupa ülkesi Müslüman olacaktır.



S. Avrupa Müslüman olurken iç savaşlar olacak mıdır?

C. Büyük ihtimalle olacaktır.



S. ABD şu anda ne yapıyor?

C. Bir intihara doğru gidiyor.



S. Çin Ortadoğu’ya gelir mi?

C. Büyük ihtimalle gelir.



S. Maddî mânevî tedbir almayanlar, kendilerini ıslah etmeyenler, vazifelerini yapmayanlar ne olacak?

C. Maalesef perişan olacak.



S. Ateistler senin bu dediklerine gülüyor, hiçbir şey olmaz diyorlar…

C. Vâcibülvücud hazretlerini inkâr edenlerden ne beklenir.



S. Büyük şehirleri terk edelim mi?

C. Bunu yapan çok akıllıca bir iş yapmış olur ama herkesin terk imkânı yoktur.



S. İleride bütün elektrik ve elektronik sistemlerin çökmesi ihtimali var mıdır?

C. Vardır. Bu çöküşle birlikte bütün beşerî, iktisadî, askerî, ticarî hayat da çökecektir.



S. Keşke şöyle olsaydı dediğiniz var mıdır?

C. Vardır. Keşke Batı dünyasını Amişler idare etseydiler diyorum.