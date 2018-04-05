Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar sözcüleri tarafından yapılan açıklamalara baktıkça, “Ne hoş adamlar” demekten kendimizi alamıyoruz.

Gerçekten çok hoş adamlar!

Karşı karşıya kaldıkları sorunlara öyle yaklaşıyorlar ki şaşmamak mümkün değil. Mesela Türk lirası sürekli değer kaybediyor.

İktidar sözcüleri liranın değer kaybetmediğini ancak doların değer kazandığını söylüyorlar.

Bu açıklamadan daha eğlenceli ne olabilir? Lira değer kaybetmiyormuş, dolar değer kazanıyormuş.

Sonra bir bakıyoruz ağızlarından, “Bizi kandıramazlar” sözcüğü dökülüyor.

Ne kadar eğlenceli değil mi?

Bunu iktidar sözcüleri değil de bir başkası söylese basbayağı ciddiye alınması gereken bir laf olarak görürüz.

Ama yıllardır kandırıldık, aldatıldık, saflığımıza geldi gibi lafları sahiplenenler şimdi “bizi kandıramazlar” demeye başlayınca bu bize çok komik geliyor.

Bir de tuvalet parasını l milyondan l liraya indirmiş olma meselesi var. Türk lirasından altı sıfır atmadan önce tuvalet ücreti l milyon liraymış.

Altı sıfır atılınca tuvalet ücreti l liraya inivermiş.

Bu olayı “hey gidi günler” diye öylesine ballandırarak anlatıyorlar ki sanırsınız tuvalet ücretleri milyon kere ucuzlatılmış. Sadece tuvalet ücreti 1 milyondan 1 liraya inmedi ki!

Altı sıfır atılınca her şey milyon kere ucuzladı.

Maaşlar da ucuzladı, gelirler de ucuzladı. Ama arkadaşlar tuvalet ücretleri hatırlatması yaparak kendi kendilerini kandırıyorlar.

“Doları ucuzlattık, Euro’yu ucuzlattık, petrolü ucuzlattık” diyemeyenler tuvalet ücretlerini, “1 milyondan 1 liraya indirdik” diye konuşuyorlar.

Türk lirasının değer kaybetmediğini doların değer kazandığını söyleyenlerin olduğu bir ülkede tuvalet ücretlerinin 1 milyondan 1 liraya indirilmiş olması övünenlerin olması da gayet doğal!

Evet, iktidar sözcüleri sanırız ipin ucunu kaçırdıkları için olsa gerek işi eğlenceye vurup zaman kazanmaya çalışıyor olmalılar.

Ve de kimsenin kendilerini kandıramayacağını iddia ederek dosta düşmana meydan okuyorlar!

Ah bir de kulaklarımızda o “kandırıldık, aldatıldık, saflığımıza geldi” gibi yakınmaları çınlayıp durmasa.