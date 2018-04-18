Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Trump ve yandaşlarının Suriye’ye düzenlediği operasyonun dayandığı tek gerekçe:

“Güçlü bir şüphe” iddiası! Neden şüpheleniyorlar?

Suriye’de rejimin vatandaşlarına karşı “kimyasal silah” kullanmış olmasından şüpheleniyorlar! Ve de bu şüphenin adını, “Güçlü bir şüphe” koyarak operasyona karar veriyorlar.

Böyle bir şey olup olmadığı, olduysa kimyasal silahın kim tarafından kullanıldığı daha tam belli değilken Trump ve yandaşları, “Yapsa yapsa Suriye yapmıştır” diyerek harekete geçtiler.

Bunlara Netanyahu hemen sorgusuz sualsiz destek verirken aramızdan bazıları da, “Yerinde bir tepki” diyerek arka çıktı.

Memnuniyetle karşıladıklarını söylemeyi de ihmal etmediler.

Aralarından bu operasyonun insanlığın vicdanına tercüman olduğunu ileri sürenler bile çıktı.

Her şeyi“Güçlü bir şüpheye” dayandırıyorlar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu noktada oldukça önemli bir noktaya dikkatleri çekmeyi ihmal etmedi.

Söz konusu saldırıda iki bin kişinin ölmüş olabileceğini ama Suriye’de bugüne kadar yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek iki bin kişi için kıyamet koparıp operasyon düzenleyenlerin yüz binlerin ölümüne seyirce kalmasındaki garabeti ortaya koydu.

Evet, her şey “güçlü bir şüphe” iddiası ile yapıldı.

Bize kalırsa ortada “güçlü bir şüphe” bile yoktu.

Ama ABD kuzuyu yemeyi kafaya koyan kurt misali, “Suyumu bulandırıyorsun” diyerek, “Güçlü bir şüpheden” söz etmeye başladı.

Keşke aynı duyarlılığı(!) yüz binler öldürülürken de ortaya koymuş olsalardı. O zaman çok daha inandırıcı olmazlar mıydı?

Şimdi geçmişte Irak’ta yaptıklarını bugün Suriye’de yapmış olmaktan başka bir şeye imza atmıyorlar. Biz Amerika’nın bu tür tavırlarına alışkınız ve yadırgamak aklımızın kenarından bile geçmiyor.

Ama onlara destek veren bizimkileri gördükçe yüreğimiz hop oturuyor hop kalkıyor.

Yıllarca beraber olduğumuz insanların bu noktaya nasıl geldiklerini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz.

Ortada delil melil yok!

Sadece adına “güçlü bir şüphe” dedikleri şey var.

Ne oldu bu insanlara?

Büyülendiler mi?

Cinler mi çarptı?

Trump, Macron, May el ele verip bir saldırı düzenliyor Netanyahu hemen destek veriyor ve bizimkiler memnuniyet duyuyor.

Akıl alacak gibi değil!