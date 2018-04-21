M. Şevket Eygi

EHLİYETLİ ve liyakatli bir heyet toplanmalı ve Kur’an kursları için çok ciddî bir eğitim programı ve talimatnamesi hazırlatılmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’i sadece ezberlemekle hamele-i Kur’an olunmaz. Hamele-i Kur’an olmak için Kur’an’ı iyi ve doğru bilmek, içindeki emirleri yapmak, yasaklarından kaçınmak, öğütlerine kulak verip tutmak, kıssalarından ibret almak, Kur’an ahlakı ile ahlaklı olmak, Kur’an yolunda yürümek gerekir.

Kur’an’ı en iyi bilen, ona en fazla uyan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hamele-i Kur’an’ın kafile başı, seyyidi, reisi odur. Bugünün hamele-i Kur’anları onun Sünnetine uymakla yükümlüdür. Sünnetsiz hamele-i Kur’an olunmaz.

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Bendeniz okur-yazar bir Müslüman olarak, Kur’an kurslarında ne gibi dersler okutulmasını temenni ettiğimi Ümmet-i Muhammed’in huzuruna arz ediyorum:

Özet de olsa sahih akaid (inanç bilgisi) dersleri.

Namazı sahih ve sıhhatli şekilde kılabilmek ve kıldırabilmek için gerekli fıkıh dersleri.

Kur’an, Sünnet, İslam ahlakı dersleri. İslamî faziletler nelerdir? Özet olarak münciyat ve mühlikât.

Ümmet birliği, İmamet, râşid bir İmama biat ve itaat dersleri.

Usûl-i tebliğ, dâvet, tebliğ, irşad dersleri.

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Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin en az onda birine geleneksel islamî sanatlardan biri öğretilmeli, ürün vermesi ve islamî ticaret ahlakı ölçüleri dâhilinde para kazanması sağlanmalıdır.

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Öğrencilerine yemek veren Kur’an kurslarında ekmek ve yemek israfı olmamalı; bir kaşık yemek, bir pirinç tanesi, bir ekmek lokması bile çöpe atılmamalıdır.

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Kur’an kurslarında öğretmenler ve idareciler öğrencilere, öğrenciler birbirlerine sen dememeli, siz diye hitap etmelidir.

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Kur’an kurslarında nezaket, kibarlık, görgü, incelik, nezaket, mürüvvet hâkim olmalı; ziyaret eden Japonlar bile hayran kalmalıdır.

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Kur’an kurslarında para karşılığında Kur’an okunamayacağı, bunun dört mezhepte haram olduğu, Kitabullahın ticarete alet edilemeyeceği, böyle bir şeyin ihlâsa aykırı olduğu, Hak Teala hazretlerinin ihlâssız ibadetleri, cihadı, hayır hasenatı kabul etmeyeceği kesin şekilde öğretilmelidir.

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Hamele-i Kur’an hafız efendiler, Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya Efendimiz hazretlerinin ihlâslı ahlaklı faziletli askerleri olarak yetiştirilmelidir.

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Layık olmayanlar kesinlikle hafız yapılmamalıdır.

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Kur’an kurslarında okutulacak dersler, ehliyetli ve icazetli âlimler tarafından hazırlanmalı ve kitap şeklinde yayınlanmalıdır.

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Kur’an kursları Fırka-i Naciye Ehl-i Sünnet ve Cemaatin kaleleri olmalıdır. Buralara kesinlikle bid’at ve reform sokulmamalıdır.

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Bendeniz bazı temennilerimi arz ettim. Karar Ümmet büyüklerine aittir.

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ÖNEMLİ SORULAR

SORU: Müslümanlar bugünkü ahlaklarıyla kurtulabilir mi?.. Ülkemizde ve İslam dünyasında ahlak konusunda büyük fitne fesat ve zâfiyet vardır. Kurtulmak zordur.

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SORU: Mü’minler birbirlerini sevmeden kurtulabilir mi?.. Resulullah, “Siz birbirinizi sevmeden mü’min olamazsınız” buyuruyor. Mü’minler birbirlerini sevmeden, birbirleriyle kardeş olmadan, Ümmet birliğini gerçekleştirmeden, birbirlerini hayırlı işlerde desteklemeden kurtulamaz.

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SORU: Resulullah Efendimizin Sünnetini inkar eden, bize Kur’an yeter, Sünnet gerekmez, Sünnet dedikleri şey uydurmalardan ibarettir diyen kişi ne olur?.. Dinden çıkar.

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SORU: En alçak münafıklar kimlerdir?.. Din sömürücüsü eşkıya ve eşirradır. Onların verdiği zararı harbî kafirler veremez.

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SORU: Cahiller ve geri zekalılar doğru dürüst hizmet edebilir mi?.. Edemez, Onlar kaş yapayım derken göz çıkartır. Onlar hizmetleri mıncıklar. Onlar hizmet değil, hezimet üretir.

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SORU: İlimsiz, irfansız, plansız programsız, metotsuz, projesiz hizmet olur mu?.. Olmaz olmaz olmaz…

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SORU: Dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, light ve ılımlı İslam, tarihsellik, mezhepsizlik, telfik-i mezahib nedir?.. Küfre köprüdür.

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SORU: İlmi, ehliyeti, icazeti, dirayeti olmayan kimseler Kur’an’ı tercüme ve tefsir edebilir mi?.. Edemez. Kur’an’ı re’y ve heva ile tefsir etmeye yeltenenin kâfir olacağı bildirilmiştir.

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SORU: Din Kur’an tercüme mail ve tefsirlerinden mi öğrenilir, sahih ilmihal kitaplarından mı?.. Sahih ilmihal kitaplarından öğrenilir.

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SORU: Kur’an kadim midir?.. Kur’an Kelamullahtır, kadimdir. Bunu inkâr eden Mutezile mezhebi, dall ve mudildir.

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SORU: Akıl dinin kaynağı mıdır?.. Kaynağı değildir, doğru olarak anlamak için alet ve vasıtadır. Aklı olmayanın dini yoktur. Akıl mutlaka geliştirilmeli, ilim ve irfan ile techiz edilmeli, selim hale getirilmelidir.

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SORU: Din mi zamana, zaman mı dine tabi olmalıdır?.. Zaman dine tabi olmalıdır. Dinin temel ahkâmı, usûli, esasları evrenseldir, güncelleştirilemez.

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SORU: Feminizm nedir?.. İslam’a, Kur’an’a, Şeriata, Sünnete, akl-ı selime, hikmete aykırı bozuk bir ideolojidir. İslam Feminizmi olamaz.

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SORU: Takvası olmayan iyi Müslüman olabilir mi?.. Bırakın iyi Müslüman olmayı, öylesinin Müslüman olması ve kalması bile zordur.

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SORU: Devamlı gıybet eden kişi Müslüman mıdır?.. Kur’an gıybeti, ölü kardeşinin etini yemek kadar kötü ve iğrenç büyük bir günah olarak gösteriyor. Müslüman devamlı gıybet edebilir mi?

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SORU: Örnek bir Kur’an kursu öğrencisini anlatır mısınız?.. O kendisini övmez, onu hocaları ve dostları övmez; o öyle faziletli ve meziyetli bir geçtir ki, onu düşmanları övmek zorunda kalır. Ne mutlu böyle Kur’an öğrencileri yetiştiren hocalara, idarecilere, hayırseverlere… Cenab-ı Hak onları en hayırlı şekilde mükâfatlandırsın…