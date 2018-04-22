Bilgelik Tâlimatnâmesi

M. Şevket Eygi

DEVLETİN, ülkenin, halkın iyi ve âdil şekilde idare edilmesinin birinci, ana, olmazsa olmaz temel şartı nedir?.. Bilgeliktir, bilgeliktir, bilgelik…

Demokrasi mi?.. Bilgelik olmazsa fazla bir işe yaramaz, ters bile tepebilir.

Hürriyet mi?.. Bilgelik yoksa, hürriyetin zararı, faydasından çok olur.

Zenginlik ve refah mı?.. Bilgelik olmazsa, zenginliğin sakıncaları fakirlikten fazla olur.

Adalet mi?.. Güldürmeyin beni, bilgelik olmazsa zaten adalet olmaz.

Evet idarenin temel prensibi, ana değeri bilgeliktir.

İyi idare bilgeliğin ışığında olur.

Bilgelik nedir? İşte mesele budur.

Evrensel bilgelik vardır. Onu, ehliyetli ve liyakatli üstadlardan okuyup öğrenmek gerekir.

Sadece okuyup öğrenmekle iş biter mi? Bitmez bitmezbitmez…

Okuyup öğreneceksin… Sonra hazm ve idrak edeceksin… Daha bitmedi… Bilge olacaksın ve bilgeliği hayatına ve hayata uygulayacaksın.

Bilge olmayanlar, bilgelere tabi olmalı, onları dinlemeli, onlara itaat etmelidir.

Dünyada bilgeliğin (idarî bakımdan) hâkim olduğu ülkeler var mı?

Yüzde yüz olmasa da var… Singapur var, Norveç var, İsveç var, İsviçre var, İngiltere var, Yeni Zelanda var, Japonya var.

Norveç’te cinsel ahlak bozuk diyorlar… Elbette bozuk ama bendeniz idarî hikmetten bahs ediyorum, cinsel ahlaktan değil.

Müslüman bir ülkede bilgelik ne manaya gelir?.. Kur’an bilgelik kaynağıdır, Kur’anî bilgeliği öğrenmek ve ona uymak…

Resulullah (Salât ve selam olsun ona) en bilge insandır. Onun sireti ve sünneti bilgelikler hazinesidir. Onları doğru olarak öğrenmek ve hayata uygulamak gerekir.

Resulullah, “Siz ne halde iseniz öyle idare olunursunuz” buyurmuşlardır.

On kadar medeniyet vardır, bunların içinde en bilgesi İslam medeniyetidir. Bu bilgeliğe uymak gerekir.

Bugünkü İslam dünyasında İslam bilgeliği var mı?.. Kitaplarda yazılıdır ama hayatta, realitede, uygulamada yoktur.

İslam dünyasında bilgelik olsaydı, birlik ittihad-ı İslam uhuvvet-i imaniye tesanüd olurdu; bugünkü tefrika, parçalanmışlık, bölünme, çekişme, tepişme, fitne ve fesat, nifak ve şikak, isyan ve tuğyan olmazdı.

Nazariyatı bırak da, somut olarak neler yapabiliriz, onları söyle.

Söyleyeyim: Bir İslam Bilgeliği Kanunu ve Talimatnamesi hazırlanabilir. Ceplere girecek bir kitapçık şeklinde… Herkese okutulur, öğretilir…

Bunu kim veya kimler hazırlayabilir?.. İşte bu konuda isim veremiyorum.

Böyle bir talimatnameyi ancak büyük, yüksek bilge kişilerin yazabileceğini belirtmeye hacet yoktur sanırım.

Türkiye’de böyle bilgeler var mıdır?..

Cevap: ……………..

Bu talimatnamede kaç madde olacaktır?.. İki yüz elli madde olacağını sanıyorum.

Birkaç madde sayar mısınız?

Madde: İdareci öfkelenmez.

Madde: Nadiren öfkelenirse, o halde iken konuşmaz ve yazmaz.

Madde: Öfkeli iken hüküm ve karar verilmez.

Madde: İdareciler halktan kopuk bir hayat sürmemelidir, halkın üstünde ve dışında değil, halkla iç içe olmalıdır.

Madde: İktidar bilhassa faziletli kimseler için ateşten gömlektir.

Madde: Madalyonun bir yüzünde hüsn-i zan, öteki yüzünde adem-i itimat…

Madde: Ehliyetsiz ve liyakatsiz nâ ehil kimselere başkanlık, müdürlük, iş, makam, mevki, memuriyet, vazife, hizmet vermek hainliktir.

Madde: Vekiller, asillerden üstün olamaz. Binaenaleyh, asiller hava alanlarında bir sürü zahmet ve sıkıntı çekerken, vekiller VIP kapılarından geçemez, VIP salonlarında keyf çatamaz.

Madde: Vekillerin kıyak emekliliği adalete, insafa, hikmete aykırıdır.

Madde: İhalelere fesat karıştırmak, genelkurmayın gizli belge ve haritalarını düşmana satmak gibi bir vatan hainliğidir.

Madde: Eğitim bir devletin, bir ülkenin en önemli birinci gündem maddesidir. Önem bakımından ikinci madde bile yapılamaz.

Madde: Millî kimliğe, millî kültüre, millî yapıya, tarihî devamlılığa zıt ideolojiler ilerletmez, geriletir.

Madde: Serpuş değil, beyin önemlidir.

Madde: Edebî, yazılı lisanı suikasta uğrayıp yetersiz kalan bir devlet ve ülke çok zorlanır.

Madde: Lüks, israf, aşırı konfor, aşırı tüketim bir toplumu, bir devleti gevşetir ve sonunda çökertir.

Madde: Zina aileyi çökertir, nesebi bozar, topluma fitne ve fesat tohumları eker. Zina ahlaksızlıktır, Ceza Kanununda mutlaka zina suçu ve cezası olmalıdır.

Madde: Para ve borsa spekülasyonları, faiz, enflasyon, para rantı bilgeliğe ve ahlaka aykırıdır. Önlenebildiği kadar önlenmelidir.

Madde: İhtiyaçlar, statü haline getirilmemelidir.

Madde: (Müslümanlar için) Tevazu ve alçakgönüllülük içinde yapılması gereken umre ibadeti, lüks ve ihtişamlı turistik seyahate dönüştürülmemelidir.

Madde: Ülkemizde, İngiltere’deki Eton Koleji’nden ve benzerlerinden üstün liseler açılmalıdır.

Madde: Türkiye’nin uluslarası şeffaflık ve temizlik notu en kısa zamanda 100 üzerinden 70’e çıkartılmalıdır. (Şu anda 41’dir.)

Madde: Kasıtlı olarak cana kıyanları âdilane muhakemeden sonra idam etmek gerekir.

Madde: Tıp, tabipler, hastahaneler ilaç fabrikalarının, ilaç sanayiinin emrinde olmamalı, onların hesabına çalışmamalıdır.

Madde: Büyük Millet Meclisinde ağır, kaba ve müstehcen küfürler ederek kavga edenlerin milletvekilliği düşürülür.

Madde: Kadınlar seks kölesi yapılamaz. Devlet, resmî vesika vererek kadınları, yasal genelevlerde çalıştırtmaz. Bu işlerden KDV alınıp bütçeye konulamaz.

Madde: Nereden buldun kanunu çıkartılarak herkesin hesabı ve serveti şeffaf hale getirilmelidir.

Madde: Kopukluklar, tarihî sosyal kültürel ârızalar, karakuşi devrimler devletlere, ülkelere zarar verir. Devamlılık korunmalıdır.

Bu maddeleri önem sırasına göre değil, rastgele yazdım.

Üç üyeden mi oluşur, beş mi olur, yedi mi; Türkiye Bilgeler Heyeti bu talimatnameyi hazırlar…

Söylemeye hacet yok, bilgeler bu işten para, telif ücreti istemez ve almaz, verilirse kabul etmezler ve darılırlar. Böyle bir hizmet için para almak bilgeliğe ve fazilete aykırı olur.

Bir soru: Sen bu heyete dahil olur musun?..Estağfirullah!.. Bu fakir sadece okur yazar bir vatandaşım, başka hiçbir iddiam yoktur. Okur yazar olduğuma yemin etsem başım ağrımaz. Bilgeyim diye yemin etsem çarpılabilirim.

Eski millî ve islamî medenî kanunumuz olan Mecelle-i Ahkam-ı Adliyenin başındaki Kavaid-i Külliye bir bilgelik/hikmet hazinesidir.

Resulullah, “Hizmet (bilgelik) mü’minin yitiğidir, nerede bulursa alır” buyurmuşlardır.

Japonya Müslüman değildir ama ondan alacağımız bilgelik dersleri vardır.

Tabiî, her şeyden önce Kur’an Peygamber İslam bilgeliği…

Bilgelik olmazsa gerçek bağımsızlık, hürriyet, adalet, doğru kalkınma, huzur, âsâyiş, rahat, mutluluk, iç barış, sosyal mutabakat olmaz.

Ah bilgelik!.. Aman bilgelik!..

(İki soru: Okullarda niçin bilgelik dersleri yok?.. Böyle bir ders konulsa okutacak ehliyetli ve liyakatli öğretmen var mıdır?..)