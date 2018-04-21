21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Bahçeli’yi kutlamak gerek!

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Zeki Ceyhan

Kim ne derse desin son yılların en başarılı siyasetçilerinden biri de kuşkusuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’dir.

Bahçeli’nin başarısı izlediği politikalar ile partisini iktidara taşıyabilmiş olmasında değil. Zaten böyle bir şey söz konusu da değil.

Bahçeli’nin başarısı iktidar partisini avucunun içine alarak istediği gibi yoğurmasında ve kendi politikalarına uygun siyaset yapar hale getirmesinde gizli Dikkat edilirse son yıllarda Bahçeli izlediği politikalar ile iktidar partisini adeta kendi partisinin uydusu haline getirmiş ve her istediğini yaptırır olmuştur.

Başkanlık sistemi ile ilgili belirsizlik sürerken de Bahçeli ortaya çıkmış, “Biz hazırız ne duruyorsunuz” diyerek iktidar partisini yönlendirmiştir.

Şimdi erken ya da baskın seçim meselesinde de yaptığı çıkış ile iktidar partisini peşine takmayı başarmıştır.

Bütün bunlar görmezden gelinecek meseleler değildir.

Bu nedenle, “Bahçeli’yi kutlamak gerek” diyoruz.

Ve kutluyoruz:

Tebrikler Devlet Bahçeli!

Biz iktidar partisinin nasıl muhalefet partisinin peşine takılıp gittiğini anlamakta güçlük çekerken Devlet Bahçeli işin formülünü bulmuş olacak ki her istediğini büyük bir rahatlık içinde yaptırmaktadır.

Evet, tek başına iktidar olmuş bir parti o hale gelmiş durumda ki Bahçeli’nin çizdiği sınırlar dışına çıkamıyor.

Bahçeli ne isterse yapmak zorunda kalıyorlar.

Bahçeli’nin istekleri sürerken ortaya koyduğu gerekçeler çok haklı ve mutlaka yerine getirilmesi gerekli olan şeyler olabilir ama koca iktidar partisinde bunları düşünebilecek bir Allah kulu yok mudur?

Mesela ondan önce davranıp erken seçimi kendileri isteyemezler miydi?

Hoş böyle bir niyetleri yoktu ki erken seçim istesinler.

Ne zaman Bahçeli dayattı iktidar partisi de evet demek zorunda kaldı.

Seçimlerden sonra tek parti haline gelirlerse ve Bahçeli Başkan Yardımcılığı gibi bir sıfat kazanırsa bu bizim açımızdan sürpriz olmayacaktır.

İktidar partisi kendi akıl edemediklerini akıl eden bir kadroyu saflarına katmakla aslında başarılı bir iş yapmış olmaz mı? Hiç olmazsa muhalefetin peşine takılan bir iktidar partisi görünümünü vermekten kurtulmuş olurlar.

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