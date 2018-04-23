23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Aslında alışmış olmamız lazım!

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Zeki Ceyhan

Aslında alışmış olmamız lazım ama her seferinde, “Bu nasıl iş” diye hayretlere düşüyoruz.

Bizi hayretlere düşüren iktidar partisi sözcülerinin birbirine zıt açıklamaları!

Dün söylediklerinin tam aksini bugün çok rahat bir biçimde dile getirebiliyorlar.

Ve hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar.

Bırakın bütün konuları sadece erken seçim melesini gündeme alın görecekseniz burada ne kadar çok dün dediklerinin tam tersini söyleme durumu var.

Dün “erken seçim” denildiği zaman, “Nereden çıktı şimdi bu laf” diye efelenenlerden bugün eser var mı?

Bugün hepsi “erken seçimin” ne denli elzem olduğunu anlatmakla meşguller.

Sanırsınız dün o lafları edenler kendileri değil!

Evet, bu hâl kendilerinde yeni tezahür eden bir durum değil.

İlk günden beri böyleler.

Hep bir gün önce dedikleri ile bir gün sonra dedikleri birbirine tam zıt şeyler.

Bu noktada aklımıza Süleyman Demirel’in, “Dün dündür, bugün bugün” vecizesi(!) geliyor.

İktidar partisinin izlediği politikalar aynen bu şekilde!

Bu söylemi çok benimsemiş gibiler.

İçlerine sindirmişler ve aynıyla yaşıyorlar. Oysa bizimle birlikte oldukları günlerde Demirel’i en çok bu sözü yüzünden eleştirirler ve bunu bir tutarsızlık olarak görürlerdi.

Şimdi aynı tutarsızlığı kendileri yaşıyorlar ama hiç oralı görünmüyorlar.

Dün erken seçim lafının ağza alınmasını bile vatan hainliği ile bir tutanların bugün nasıl erken seçim yanlısı haline geldiklerini görmek ibret verici!

Yaptıkları iş, aldıkları kararlar doğru olsa dert etmeyeceğiz.

Ama aldıkları her kararın bir süre sonra tam aksini savunuyor ve kendilerine güvenmemize set çekiyorlar.

Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi aslında bu hallerine alışmış olmamız gerekiyor ve biz alışamıyor ve şaşkınları oynuyoruz.

Onların doğal hallerinin bu olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Yani asıl terslik bizde.

İktidar partisinde ısrarla bir tutarlılık arıyoruz.

Bir türlü bulamıyoruz.

Zira iktidar partisinin tutarlı olmak gibi derdi yok.

Onların güne göre politikalar ile iktidarlarını korumaktan başka amaçları ve hesapları yok.

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