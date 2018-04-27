Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar kurmayları cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurdukları planların bozulmaması için elinden geleni yaparken CHP ile İYİ Parti arasındaki hiç beklenmeyen “paslaşma” kabul etmek gerekir ki pek çok kişiyi ters köşeye yatırdı.

Seçimlere girebilecekler mi giremeyecekler mi diye YSK’nın yapacağı açıklama beklenirken pat diye 15 CHP’li İYİ Partili oluverdi! Bu CHP’liler sahiden İYİ Partili mi oldular? Yok canım! Onlardan olsa olsa İYİ CHP’li olur. CHP kurmayları attıkları bu adımla YSK kararına gerek kalmadan İYİ Parti’nin seçime katılmasını garanti altına almış oldular. Ne yalan söyleyelim bu kadar kıvrak bir siyaseti mevcut CHP yönetiminden hiç ummuyorduk.

Onlardan böyle bir atak beklemiyorduk. Şimdi merak ettiğimiz konu bu performansı kime ya da neye borçlu oldukları konusu. Daha ilk günden böyle bir paslaşma ile iktidar sözcülerinin kafasını iyiden iyiye karıştıran bu ikilinin önümüzdeki günlerde başka taktiklerle karşımıza çıkmaları sürpriz olmaz.

Öyle anlaşılıyor ki iktidar kurmayları bütün hesaplarını Abdullah Gül’ün aday gösterilmesi üzerine yapmışlar.

Ve bu oyunu bozdukları anda önlerinde bir sorun kalmayacağını düşünüyor olmalılar. Üstelik bir taşla iki kuş vurmuş olmayı planlamış olabilirler. CHP’yi kendi adayını çıkaramayan aciz bir parti olarak ilan ederken Gül’ü de onlara alet olmakla suçlayıp ikisinden birlikte kurtulma gibi bir hesap içine girmiş olmazlar mı?

Ama 15 CHP’linin bir anda İYİ Partili olması söz konusu ikilinin çantalarında daha çok numara olduğunun işareti olarak kabul edilebilir. Atalarımız ummadık taş baş yarar demişler. Siyasette de öyle oluyor galiba. Umulmadık adımlar ortalığı fena halde karıştırıyor. Hesaplar alt üst oluyor. Bu şartlar altında iktidar kurmaylarına bütün hesap ve planlarını gözden geçirmek kalıyor. Yeni hesaplarını yaparken de muhalefetten gelebilecek yeni ataklara karşı kafa yormalarında fayda olsa gerek. Sanırız karşılarında stratejik derinlik hesapları yapanlar var. Derin stratejiler ile ortaya çıkanlar bakalım daha nelere imza atacaklar? İktidar kurmaylarını zor günlerin beklediği söylenebilir. Mücadele giderek daha da kızışıyor.