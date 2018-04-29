Soru işareti ile biten her cümle sonunda cevap buluyor. Son günlerde siyasetin en yoğun soru işaretli cümlelerinin konusu olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bile, durumuna açıklık getirdi.
Meğer gerçekmiş
Ve anladık ki Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan'a adayolması ihtimali gerçekten varmış. Demek siyasette kardeş olmak, ömür boyu kardeş kalmaya yetmiyormuş. Gül'ün açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla sadece Saadet Partisi'nin ve Temel Karamollaoğlu'nun desteği Gül'e yetmemiş... Abdullah Gül'ün dün yaptığı açıklamaya göre Saadet Partisi toplumun sadece küçük bir bölümünü oluşturuyormuş...
"-Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir."
CHP'nin aday bilmecesi
En ilgi çekici sorunun cevabını eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisiverdiğine göre, ikinci ilgi çekici soruya geçebiliriz... Yani "CHP'ninCumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna...
Bu adayın portresini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kapalı grup toplantısında şöyle çizdi:
"Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı.
Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan yana taraf olmamalı."
Kılıçdaroğlu'nun biyografisi
Eğer Kılıçdaroğlu'nun biyografisi "Bir başarı öyküsü" ise ve Kılıçdaroğlu "Kavgadan yana taraf değilse", CHP'nin adayının da Kılıçdaroğlu olması gerekirdi. Ama herhalde kendisi de bu biyografinin nitelikleri konusunda fazla emin olmadığı için, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının adı bir türlü açıklanamıyor. Mesela CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhurbaşkanı adayınızı nezaman açıklayacaksınız" sorusuna "1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız" diye cevap verdi.
Kanal İstanbul
Galiba CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesi programından daha zor bir mesele... Çünkü dün AK Parti Kadın Kolları'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul için benim çılgın projem diyorum. Kanal İstanbul ile dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yenidönemde inşasına başlayacağız" diye konuştu.
31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
- Dedikodu cinneti! 3'ü kadın 7 yaralıTesbih sandı, hayatı karardı...Kırşehir'de çatıda uyuya kalan vatandaş brandayla kurtuldu3 kız kardeş bir olup.. Tacizci babanın hazin sonuErmenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladıAkıl almaz olay ihbar telefonuyla ortaya çıktıTarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandıHızla yayılıyor! Mavi Balina'dan sonra...Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:07 Güneş 05:52 Öğle 13:17 İkindi 17:10 Akşam 20:29 Yatsı 22:07
- 32°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 34°C Ağrı
- 33°C Amasya
- 35°C Ankara
- 29°C Antalya
- 29°C Artvin
- 34°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 97.011 0.89
- Altın: 192,022 0.14
- Dolar: 4,8848 -0.10
- Euro: 5,7359 0.13
Demek siyasette kardeş olmak ömür boyu kardeş kalmaya yetmiyormuş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.