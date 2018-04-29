31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Demek siyasette kardeş olmak ömür boyu kardeş kalmaya yetmiyormuş

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Mehmet Barlas

Soru işareti ile biten her cümle sonunda cevap buluyor. Son günlerde siyasetin en yoğun soru işaretli cümlelerinin konusu olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bile, durumuna açıklık getirdi.

Meğer gerçekmiş 
Ve anladık ki Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan'a adayolması ihtimali gerçekten varmış. Demek siyasette kardeş olmak, ömür boyu kardeş kalmaya yetmiyormuş. Gül'ün açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla sadece Saadet Partisi'nin ve Temel Karamollaoğlu'nun desteği Gül'e yetmemiş... Abdullah Gül'ün dün yaptığı açıklamaya göre Saadet Partisi toplumun sadece küçük bir bölümünü oluşturuyormuş...
"-Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir." 

CHP'nin aday bilmecesi 
En ilgi çekici sorunun cevabını eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisiverdiğine göre, ikinci ilgi çekici soruya geçebiliriz... Yani "CHP'ninCumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna...
Bu adayın portresini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kapalı grup toplantısında şöyle çizdi:
"Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı.
Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan yana taraf olmamalı." 

Kılıçdaroğlu'nun biyografisi 
Eğer Kılıçdaroğlu'nun biyografisi "Bir başarı öyküsü" ise ve Kılıçdaroğlu "Kavgadan yana taraf değilse", CHP'nin adayının da Kılıçdaroğlu olması gerekirdi. Ama herhalde kendisi de bu biyografinin nitelikleri konusunda fazla emin olmadığı için, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının adı bir türlü açıklanamıyor. Mesela CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhurbaşkanı adayınızı nezaman açıklayacaksınız" sorusuna "1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız" diye cevap verdi.

Kanal İstanbul 
Galiba CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesi programından daha zor bir mesele... Çünkü dün AK Parti Kadın Kolları'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul için benim çılgın projem diyorum. Kanal İstanbul ile dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yenidönemde inşasına başlayacağız" diye konuştu.

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