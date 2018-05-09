Bol kepçe vaatler!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar sözcüleri önümüzdeki döneme ilişkin vaatlerinde çıtayı oldukça yükseltmiş durumdalar.

Vaatler bol kepçe!

Adeta esiyorlar, yağıyorlar, gürlüyorlar. Mesela, “Faizler düşecek” diyorlar.

Mesela, “ Enflasyon düşecek” diyorlar.

Mesela, “Cari açık düşecek” diyorlar.

Bu iddialarla yetinmeyip bir de dar gelirlinin standardının yükseleceğini vaat ediyorlar. İyi hoş da bu nasıl başarılacak?

Böyle vaatlerde bulunanlar on beş yıldır iktidarda olmasalar “bir bildikleri vardır” diyeceğiz. On beş yıldır iktidarda olup faizleri bir türlü düşüremeyenler önümüzdeki dönemde bunu nasıl başaracaklar? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizlerin düşürülmesi gerektiği yolundaki açıklamaları geçtiğimiz sürede bir işe yaramamışsa önümüzdeki süreçte nasıl işe yarayacak?

Belli ki iktidar kurmayları arasında bu konuda önemli görüş ayrılıkları var.

Bir kısmı faizler yüksek olduğu için enflasyonun düşmediğini savunurken bir kısmı da enflasyon yüksek seyrettiği için faizleri düşürmenin mümkün olmadığını söylüyor. Hangisi doğru söylüyor, bu konuda hüküm verecek konumda olmadığımızın farkındayız.

Tarafları uzaktan izlemekle yetiniyoruz. Hâl böyle olunca da önümüzdeki dönemde ne olacak da faizlerin düşürülmesi yolundaki talepler karşılık bulacak doğrusu çok merak ediyoruz.

“Efendim sistem değişecek ya” diyeceklere sormak isteriz:

Tamam, sistem değişecek ama Merkez Bankası ne olacak?

Şimdi faizlerin düşürülmesine sıcak bakmayanlar o zaman, “Hadi şu faizleri düşürelim” mi diyecekler?

İktidar sözcüleri bir de “eski alışkanlıklardan” şikâyetçi olup duruyorlar.

Yeni sistemde “eski alışkanlıkların” devre dışı kalacağını umuyorlar.

Biz ise buna hiç mi hiç ihtimal vermiyoruz. “Can çıkar huy çıkmaz” derler.

“Eski alışkanlıklar” diye söz edilen şeyler de bürokrasinin iliklerine kadar işlemiş bir huydur ve ha deyince çıkacak gibi değil.

Evet, vaatler bol kepçe yapılıyor ama inandırıcı olmaktan çok uzaklar.