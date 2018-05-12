Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP sözcüleri dillerine muhalefetin “Erdoğan’ı yerinden indirmekten” başka derdi olmadığı söylemini takmış durumdalar.

Her fırsatta bunu dile getiriyorlar ve muhalefetin “Erdoğan düşmanlığında” birleştiğini ileri sürüyorlar.

“Erdoğan düşmanlığı” gibi bir suçlamayı aklı başında kimsenin kabul edeceğini düşünmüyoruz.

Siyasi bir rekabetin ve siyasi bir mücadelenin “düşmanlık” olarak tanımlanmasına kim rıza gösterebilir?

Erdoğan’ın icraatlarını beğenen ve destekleyenlerin olması ne kadar doğalsa bu icraatları beğenmeyip karşı çıkanların olması da o kadar doğaldır.

Erdoğan’ın icraatlarını beğenmeyenlerin O’nu iktidardan indirmek istemelerinden daha doğal ne olabilir?

Zannımızca iktidar sözcülerinin en büyük yanılgısını Erdoğan’ı eleştirmeyi vatana ihanetle bir tutmaları oluşturuyor.

Türk siyaseti ne çekiyorsa bu sert üsluptan çekiyor.

İnsanlar siyaset yapıyoruz diye birbirlerine hiç söylenmemesi gereken lafları rahatlıkla söylüyorlar.

Bu üslup da vatandaşları vatan haini ve vatansever diye ikiye bölüyor.

Ne kadar tehlikeli bir durum!

Dört bir yanı pek çok tehdit unsuru ile sarılmış haldeki ülkemizin en büyük ihtiyacı “birlik ve beraberliğin” sağlanması iken insanları sürekli kutuplaştırmadan daha tehlikeli ne olabilir?

İktidar sözcülerine naçizane tavsiyemiz bu tehlikeli dili bir an önce terk etmeleridir.

Kutuplaştırıcı olmaktan çok kucaklayıcı olmaya özen göstererek birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmalıdırlar.

Evet, “Erdoğan’ı indirmek” istemek “Erdoğan düşmanlığı” demek değildir.

Bu siyasetin doğasında olan tabii bir taleptir.

Elbette muhalefet iktidarda bulunanı indirmek ve yerine geçmek isteyecektir.

İktidarda bulunan da konumunu muhafaza etmeye çalışacaktır.

Bundan daha doğal, daha normal bir şey düşünemiyoruz.

Bu kadar normal bir yaklaşımı düşmanlık gibi takdim etmekse hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

Aksine çok şey kaybettirebilir.

Çünkü her şey vatandaşın gözü önünde cereyan ediyor.

Siyasi dil sivrileştikçe etrafta ne taraftar kalır ne de sempatizan!

Bir de bakarsınız ki tek başınıza kalmışsınız!