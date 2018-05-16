Oyları kaptırmayalım!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP kurmayları tarafından bir süre önce dile getirilen, “MHP’ye oylarımızı kaptırmayalım” çağrısı meyvelerini vermeye başlamış gibi görünüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan “genel af” çağrısına sırt çevrilerek, “Bizim öyle bir düşüncemiz yok” denilmesi “oy kaptırmama” kaygısı sonucu olsa gerek.

AKP kurmaylarının MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısına karşı, “Gündemimizde af yok” diyerek cevap vermeleri Cumhur İttifakı’nda hep küçük ortağın peşinden gidiliyormuş izlenimini veren havayı dağıtmak için de olabilir.

Zira Bahçeli “Başkanlık sistemi” için çağrıda bulundu iktidar partisinin kurmayları bunun üzerine adeta balıklama atladı.

Bahçeli “erken seçim” dedi iktidar partisi kurmayları yine MHP’nin peşine takılıp gittiler.

Bu kamuoyunda Cumhur İttifakı’nın yönlendiricisinin MHP olduğu gibi bir izlenimin doğmasına yol açtı.

İki parti bu kadar içli dışlı olunca iktidar partisi içindeki bir takım anlaşmazlıklar Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’a oy verecek kesim içinde bazılarını parlamento seçimlerinde “MHP’yi tercih etme” noktasına getirmiş olabilir.

Bu hâl yüksek sesle dile getirilmeye başlanınca iktidar partisi yöneticileri bir hayli telaşlandılar ve Erdoğan’a oy verirken AKP’ye vermemenin adını münafıklık olarak koydular.

Münafıklık tanımlaması ile de yetinmeyip, “Oylarımızı MHP’ye kaptırmayalım” kampanyaları başlattılar.

İşte böyle bir ortamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Nasıl olsa her dediğimin peşine takılıyorlar, af çıkaralım dersem beni kırmazlar” diye düşünmüş olacak ki kendi aralarından konuşmadan medya üzerinden teklifte bulundu.

Teklifini ileri sürerken, “Konuşmaya değmez mi” demek suretiyle de konunun ehemmiyetine dikkat çekmeye çalıştı. Ama iktidar partisi kurmayları bu konuda oldukça katı bir tutum sergilediler.

Önce başbakan bu teklife, “Gündemimizde böyle bir konu yok” diyerek karşı çıktı.

Arkasından Cumhurbaşkanı, “Kendi düşüncesidir, bizim öyle bir düşüncemiz yok” diyerek Bahçeli’yi genel af teklifi ile baş başa bıraktı.

Bir yandan ortak miting düzenlenme hesapları bir yandan birbirlerinin tekliflerine böyle rest çekmeler. Cumhur İttifakı’nda işler dışardan göründüğü gibi tıkırında gitmiyor olmalı.

İşin ilginç tarafı MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin hâlâ genel affın çıkacağı konusunda ümidini koruduğunu açıklıyor olması!