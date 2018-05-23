Kınarmış gibi yapmak!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikir olduğumuz bir konu var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hani İsrail’in Kudüs’te gerçekleştirdiği katliama tepki olarak, “Kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz” diyor ya işte bu açıklamaya aynen katılıyoruz.

İsrail’i kınamanın ötesinde başka bir şey yapılmadığının canlı tanıklarıyız.

Hatta işi bir adım daha öteye götürürsek kınarmış gibi yapmaktan başka bir şey yapılmadığını söyleyebiliriz.

Muhalefet kanadının kınamanın ötesinde yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyoruz.

Ama iktidarın kınamadan öteye yapacağı çok şey olsa gerek.

En azından bir takım ikili anlaşmalar üzerinden hareketle İsrail’e adamakıllı bir mesaj verilebilir diyoruz.

Mesela bu anlaşmaların bazıları iptal edilse ortaya güzel bir tepki konulmuş olmaz mı?

Ya da iki de bir de kulaklarımızı rahatsız eden İsrail’e petrol sevkiyatı ile haberleri artık duymasak!

Dün Mavi Marmara olayındaki İsrail barbarlığı bir şekilde görmezden gelinince bugün yapılan katliam karşısında elbette kınamanın dışında yapılacak bir şey kalmıyor.

Adamlar “nasıl olsa bir yolunu bulur kendimizi haklı çıkartırız” hesabı içine giriyorlar.

Bugün Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ediyorlar ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması üzerine iyiden iyiye şımararak pervasızlaşıyorlar.

Kınamanın ötesinde bir tepki göreceklerini varsaysalar böylesine pervasız davranabilirler mi?

Bilseler ki kendileriyle selam sabah kesilecek.

Bilseler ki anlaşmalar iptal edilecek.

Bilseler ki one minute çıkışları devam edecek.

Bu kadar rahat hareket edebilirler mi? İsrail yönetiminin böylesine başına buyruk hareket etmesinde hiç kuşkusuz İslam âleminin yaşanan olayları kınarmış gibi yapmaktan başka bir şey yapmayacağı kanaati etkin olmaktadır.

Adamlar bir kısım İslam ülkelerinin yöneticilerini zaten avuçlarının içine almışlar istedikleri gibi oynatıyorlar.

Bir kısmının da yaptıkları katliamları kınamaktan ya da kınarmış gibi yapmaktan başka bir şey yapmayacağından eminler.

Hâl böyle olunca da bildiklerini okumaya devam ediyorlar.

ABD Başkanı Trump Çin ve AB’yi “çok şımardılar” diye kınıyor ama dünyanın asıl şımarık çocuğu İsrail’den başkası değil.

Bu şımarıklık dünyanın başını daha çok ağrıtır!