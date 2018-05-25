Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Doların frenleri tutmuyor. Adeta balata sıyırmış gibi bir hali var. Sabahtan akşama farklılık gösterdiği gibi çoğu kez akşamdan sabaha da alıp başını gidiyor.

İktidar sözcüleri dolardaki bu başıboşluğu “spekülatörlere” bağlıyorlar. Ve de spekülatörlerin “nefesini kesmekten” söz ediyorlar.

Ancak “nefes kesmek, enselerine binmek, bellerini kırmak” gibi “cart curt” kıvamındaki açıklamalar doları yerinde tutmaya yetmiyor. Bir de kriz tellallarına kulak vermeyin diyorlar. Kriz tellallarına kulak vermeyeceğiz ama dolar bir türlü yerinde durmuyor ki! Sanki nasırına basılmış gibi zıplayıp duruyor. Demiyoruz ki doların bir türlü yerli yerinde tutulmayışında spekülatörlerin hiç payı yoktur. Elbette payları olabilir ama meselenin sadece spekülatörler ile açıklanacak kadar basit olmadığı da aşikâr! Evet, iktidar sözcülerinin faizi enflasyonun temel nedeni olarak gösteren açıklamaları meseleyi çözmeye yetmiyor.

“Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkmıştır” sorusunda olduğu gibi karmaşık bir durum söz konusu.

Faiz yüzünden mi enflasyon alıp başını gidiyor yoksa enflasyon yüzünden mi faizler yüksekliğini koruyor?

İktidar sözcüleri suçu faizin üzerine yıkıp ta İngiltere’de bile bunun dersini vermeye çalışıyorlar ama içinde yer aldıkları ekonomik sistem öyle demiyor.

İçinde yer aldıkları ekonomik sistem faizi enflasyonun bir nedeni olarak değil sonucu olarak görüyor ve buna göre önlem alınmasını bekliyor. Ama iktidar sözcüleri bu sonucu bir türlü kabullenmek istemiyor. Tabir caizse işin kolayına kaçarak doların alıp başını gitmesini birkaç spekülatörün üzerine yıkarak işin içinden sıyrılmaya çabalıyorlar.

Durum dedikleri gibiyse bu spekülatörlerin nefesini kesmeleri ile sorun ortadan kalkacak demektir. Ancak nefes kesme iddiası da bir türlü boş laftan öteye geçemiyor ve kimsenin nefesi kesilmiyor.

Hiç olmazsa bu konuda dediklerini yapmış olsalar. Toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Sürekli alınacak önlemler üzerinde kafa yoruyorlar.

Ne var ki bu gayretlerin hiçbiri doların hızını kesmesine yetmiyor. İktidar sözcüleri hiç olmazsa bu aşamada izledikleri yöntemin doğru olmadığını fark edebilse!

Yöntemleri doğru olsa arzu ettikleri sonucu elde edecekler ama doğru olmadığı için uğraşıp duruyorlar.

Merkez Bankası faizleri üç puan yükseltince doların sert düşüş göstermesi kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koymuyor mu?