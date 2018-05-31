Yeni kuşaklar da dün ile bugün arasındaki farkı mutlaka görmeli

Mehmet Barlas / Sabah

24 Haziran seçimlerine ilişkin en bilinmeyen, AK Parti iktidarı döneminde ergenliğe yeni girmişken bugün seçmen olanların ne yapacaklarıdır...



Büyük değişim

Bizler gibi belirli yaşın üzerinde olup dün ile bugün arasındaki farkları yaşayarak görenler için seçim yapmak daha kolaydır.

Eğer siyasi veya ideolojik bir saplantımız yoksa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük takıntımız yoksa...

Son dönemde Türkiye'nin ulaştığı noktayı da, yapılanların hayatımıza yansımalarını da kolayca görebiliriz.



Farkındalar mı?

Otobüs yerine uçakları kullanan milyonların arasındaki çocuklar ve gençler için bu sanki ezelden beri böyleydi...

Ya da Marmaray'la Boğaz'ı deniz altından geçenlerin genç olanları için, bu sanki hep böyle oluyordu.

Demirel'in ilk Boğaz Köprüsü'nü yaptırabilmek için neler çektiğini ve 12 Mart 1971 darbesi ile devrildiği için Köprü'nün açılışını da yapamadığını yeni kuşaklar neden bilsinler ki?



Eski darbeler

Askeri darbelerin sonuncusu olan 15 Temmuz girişimini yapanların nasıl rezil ve perişan olduklarına bakıp da, tüm darbeler böyle sonuçlandı zanneden yeni kuşak üyeleri yok mudur sanki? Eski darbelerde siyaseti dışlayan derin devletin askeri ve sivili ile toplumu nasıl esir aldığını bizler hatırlıyoruz.

27 Mayıs'ın "NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız" diye ilk beyanının yapıldığını, 12 Eylül darbesinin Washington'da "Bizim çocuklar yapmışlar" diye değerlendirildiğini yeni kuşaklar hatırlar mı?



Hayati bir seçim

Dilerim çoğunluk 24 Haziran seçimlerine aynı açıdan bakar...

Türkiye çağdaş uygarlık ve bağımsızlık yolunun yarısından çoğunu aştı... Vesayetçi modelin bitirilmesi veya FETÖ ile mücadelede bir noktaya gelinmiş olması bile, çok büyük aşamalardır. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentoda da yeterli bir çoğunluk arkasında olarak tatmin edici oyu alırsa, yolun ikinci yarısını da tamamlarız.