Hem ezik hem de kirli pazarlıkçı siyasetçiler meydanlarda

Mehmet Barlas / Sabah

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranlarına ilişkin değerlendirmesi, hem çarpıcı hem de acıklıdır.

CNN yayınında "İnce'nin alacağı oy oranı yüzde 29-30-32 bandında görünüyor" diyen Kılıçdaroğlu'nun "İnce oyların yüzde 50'sinden fazlasını alır" demeye dili varmamıştır.



Ne yaparsa yapsın

Yani Muharrem İnce meydan konuşmalarında isterse bisiklet yerine uzay aracına binsin, isterse her sokağa çıkışında abdest almaktan öteye kurban kessin faydası yoktur... Çünkü kendi partisinin genel başkanı bile, İnce'nin ilk turda Cumhurbaşkanı olamayacağına karar vermiştir. Partisinin gelecekteki en önemli görevlisinin "TBMM Grup Başkanı" olacağını düşünmekte ve "Parlamentoda ben partimin grup başkanı olacağım" demektedir.



Mide bulantısı

Alman devlet adamı Bismarck (1815-1898) "Sosis imalatı ve siyasi pazarlıklar halk önünde yapılmaz.

İkisi de mide bulandırır" demiş ya... Fransa Devlet Başkanı Macron da, Trump'la yaptığı telefon konuşmasını sosis imalatına benzetmiş.

Konuşmanın ayrıntılarını açıklarsa kamuoyunun midesinin bulanacağında şüphe etmiş.



Bizim bulandırıcılar

Aslında Bismarck'ın bu özdeyişi evrensel ölçüde değer taşımaktadır.

Mesela Türkiye'de bazı siyasetçilerin FETÖ'yle, bazılarının da PKK'yla yaptıkları pazarlıklar halk önünde yapılsalardı, herhalde hepimiz mide bulantısından yakınırdık. FETÖ'nün devlete ve hemen her kuruma sızmasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerinden hiç söz etmeyen siyasetçiler yok mu meydanlarda?

Gözünü ve kulağını Ankara yerine Kandil'e dikmiş ve belediyelerinin kaynaklarını sokak savaşlarına aktarmış PKK âşığı siyasetçileri özgürlük savaşçıları olarak sunanlar yok mu meydanlarda?

24 Haziran seçimlerine günler kala hepimiz her şeyi görüyoruz...