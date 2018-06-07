Hem ezik hem de kirli pazarlıkçı siyasetçiler meydanlarda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranlarına ilişkin değerlendirmesi, hem çarpıcı hem de acıklıdır.
CNN yayınında "İnce'nin alacağı oy oranı yüzde 29-30-32 bandında görünüyor" diyen Kılıçdaroğlu'nun "İnce oyların yüzde 50'sinden fazlasını alır" demeye dili varmamıştır.
Ne yaparsa yapsın
Yani Muharrem İnce meydan konuşmalarında isterse bisiklet yerine uzay aracına binsin, isterse her sokağa çıkışında abdest almaktan öteye kurban kessin faydası yoktur... Çünkü kendi partisinin genel başkanı bile, İnce'nin ilk turda Cumhurbaşkanı olamayacağına karar vermiştir. Partisinin gelecekteki en önemli görevlisinin "TBMM Grup Başkanı" olacağını düşünmekte ve "Parlamentoda ben partimin grup başkanı olacağım" demektedir.
Mide bulantısı
Alman devlet adamı Bismarck (1815-1898) "Sosis imalatı ve siyasi pazarlıklar halk önünde yapılmaz.
İkisi de mide bulandırır" demiş ya... Fransa Devlet Başkanı Macron da, Trump'la yaptığı telefon konuşmasını sosis imalatına benzetmiş.
Konuşmanın ayrıntılarını açıklarsa kamuoyunun midesinin bulanacağında şüphe etmiş.
Bizim bulandırıcılar
Aslında Bismarck'ın bu özdeyişi evrensel ölçüde değer taşımaktadır.
Mesela Türkiye'de bazı siyasetçilerin FETÖ'yle, bazılarının da PKK'yla yaptıkları pazarlıklar halk önünde yapılsalardı, herhalde hepimiz mide bulantısından yakınırdık. FETÖ'nün devlete ve hemen her kuruma sızmasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerinden hiç söz etmeyen siyasetçiler yok mu meydanlarda?
Gözünü ve kulağını Ankara yerine Kandil'e dikmiş ve belediyelerinin kaynaklarını sokak savaşlarına aktarmış PKK âşığı siyasetçileri özgürlük savaşçıları olarak sunanlar yok mu meydanlarda?
24 Haziran seçimlerine günler kala hepimiz her şeyi görüyoruz...
08 Eylül 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
- Fenerbahçe'de şarbon alarmı!Aykut Kocaman teklifi resmen açıkladı!Komşu karıştı! Kente 3 roketatarla saldırdılarHamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!Engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar belli olduDüğmeye basıldı! Milyonlarca lirayı kaçırmışlar"Bu işin ortağı da, seyircisi de olmayız!"Milliler Rusya'ya kaybetti!Trump'tan 'Savaş'ı büyütecek adım!Cengiz Ünder'den taraftara eleştiri
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 05:02 Güneş 06:30 Öğle 13:08 İkindi 16:43 Akşam 19:34 Yatsı 20:56
- 32°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 25°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 26°C Ankara
- 31°C Antalya
- 25°C Artvin
- 32°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 93.274 0.55
- Altın: 245,635 -3.24
- Dolar: 6,3775 -3.24
- Euro: 7,3714 -3.77
Hem ezik hem de kirli pazarlıkçı siyasetçiler meydanlarda
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türk hacıları kutsal mekanları ziyaret ediyor
- Usta sanatçı hayatını kaybetti
- Gaziantepli beşizler evlerine kavuştu
- Kalbini çantasında taşıyor!
- Uçakla geldiler, tabutla döndüler!
- Artvin'de 'Sığır Çiceği' alarmı
- Sinop'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
- 'Doktor sayısını yükseltmemiz gerekiyor'
- Ölümünden sonra depolarını yağmaladılar
- Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
- Postacılardan dikkat çeken eylem
- Böyle düğün adeti görülmedi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.