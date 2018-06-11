Muharrem İnce başarı örneği olarak Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’ı göstermişti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan kampanya döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin, diğer partilerin adaylarını gölgede bıraktığı bir gerçek. Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ciddiye aldığı ve hemen her konuşmasında İnce'den söz ettiği görülüyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı seçimi tam bir demokratik yarış görüntüsünde...
Ağzı laf yapıyor
Muharrem İnce'nin 3 Şubat 2018'deki CHP Kurultayı'nda CHP Genel Başkan adaylığı için yaptığı konuşmayı ve son kampanya döneminde yaptığı konuşmaları irdelerseniz ağzının laf yaptığını ama bu lafların pek karşılıklarının olmadığını görebilirsiniz.
Etkisi yok
İnce CHP Kurultayı'nda "Girdiği ilk seçimden Başbakan çıkmayan parti lideri olamaz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vururken, başarıya örnek olarak Tayyip Erdoğan'ı da göstermişti. CHP tüzüğüne "Genel Başkan aynı zamanda partinin Cumhurbaşkanı adayıdır"maddesinin de koyulmasını önerirken, bütün bu sözleri Kılıçdaroğlu'nun sadece tebessüm etmesine neden olmuştu.
Ciddiye alınacak mı?
Sonuçta Kılıçdaroğlu adeta küçümsercesine "Gel bakalım" diyerek İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Yani kendi partisi liderinin ve delege çoğunluğunun ciddiye almadığı Muharrem İnce'nin, şimdi seçmen çoğunluğu tarafından ciddiye alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilmesi ne kadar mümkündür?
Tutarsızlıklar
İnce'nin son konuşmalarındaki atıp tutmalarına gelince... Bunlardan bazılarının zemin ve zaman açısından tutarsızlıkları var. Mesela bir generalin apoletlerinin sökülmesi denilince akla sivil demokrasi dönemi değil, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'un rütbesinin erliğe indirildiği 27 Mayıs darbesi gelir...
Süpermen modeli
Bunun yanında "Ben seçilirsem şunu bunu yapacağım" derken, İnce'nin "Benim vaatlerimi gerçekleştirecek ekibim" diye sunabildiği bir kadronun olmadığı da biliniyor. Yani İncesiyasete tek başına her şeyi yapabilecek bir "Süpermen modeli" sunuyor.
Ama sonuçta seçim kampanyasına renk kattığı inkâr edilemez.
12 Eylül 2018 Çarşamba2 Muharrem 1440
- Rusya'nın bütçe fazlası 2 trilyon rubleye yaklaştıABD Rıza Sarraf'a lüks bir hayat yaşatıyorErdoğan affetmedi! 250 bin liralık davaMeteoroloji'den son dakika uyarısı!Dink cinayeti sanığının avukatı itirafçı olduAntalya'da korkutan depremAli Koç'tan Emre Akbaba itirafıİngiltere'den sürpriz teklifAnkara'da düğmeye basıldı'Güçlü Türkiye'yi destekliyoruz'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ...(Mutaffifîn, 83/1-3)
- "Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin."(Tirmizî, "Birr ve Sıla",60)
İmsak 05:07 Güneş 06:34 Öğle 13:07 İkindi 16:38 Akşam 19:27 Yatsı 20:48
- 37°C Adana
- 33°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 28°C Ağrı
- 27°C Amasya
- 26°C Ankara
- 31°C Antalya
- 24°C Artvin
- 31°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 92.582 0.21
- Altın: 244,082 -1.50
- Dolar: 6,3528 -1.25
- Euro: 7,3627 -1.24
Muharrem İnce başarı örneği olarak Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’ı göstermişti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türk hacıları kutsal mekanları ziyaret ediyor
- Usta sanatçı hayatını kaybetti
- Gaziantepli beşizler evlerine kavuştu
- Kalbini çantasında taşıyor!
- Uçakla geldiler, tabutla döndüler!
- Artvin'de 'Sığır Çiceği' alarmı
- Sinop'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
- 'Doktor sayısını yükseltmemiz gerekiyor'
- Ölümünden sonra depolarını yağmaladılar
- Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
- Postacılardan dikkat çeken eylem
- Böyle düğün adeti görülmedi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.