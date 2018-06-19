Büyük(!) projeler!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar sözcüleri 24 Haziran seçimleri öncesinde “büyük(!) projelerden” söz ediyorlar ve milletin karşısına geçip, “146 büyük projemiz var” diye övünüyorlar!

“Neymiş bu 146 büyük proje” diye meraklanıyoruz!

Acaba, “Fabrikalar, sanayi tesisleri falan mı kurmaya karar verdiler” diyoruz. Vaatleri arasında öyle fabrika mabrika yok! Sanayi tesisi falan da yok!

Hava alanları var, hızlı tren müjdeleri var!

Bir de büyük proje olarak “millet bahçeleri” vaatleri var! “Millet kahvehaneleri” var! “Fuar alanları” var!

İstanbul’a beş tane millet bahçesi yapacaklarmış!

Altı şehirde de eski statlar millet bahçesi olarak yeniden düzenlenecekmiş. Adına “büyük proje” dedikleri şeylere bakar mısınız?

Yahu adı üstünde yapacakları bahçe! Yani park! Ne kadar büyük olursa olsun yapılacak olan bahçeden başka bir şey değil!

İnsan bunu hiç “büyük proje” diye sunar mı?

Netice itibariyle eski havaalanları, eski stadyumları bahçe haline getirmeye karar verilmişse bu iktidarın içine girmiş olduğu açmazı ortaya koyar

“Yapacak başka şey bulamamışlar park bahçe işlerine kadar düşmüşler” denilmesine yol açar!

Evet, on beş yıldır ülkeyi tek başlarına yöneten kadroların içine düştüğü açmaz ortada! Kamuoyuna seçim vaadi olarak “millet bahçesini” sunuyorlar, “millet kahvehanesini” sunuyorlar, “fuar alanları” vaat ediyorlar ve bundan büyük gurur duyuyorlar.

Ve de bu vaatlerini seçimlerin “en önemli projesi” olarak tanımlıyorlar.

Bir parti düşünün ki seçime girerken sunabildiği en önemli proje millet bahçesi projesi oluyor.

Sırf bu açıklamaları bile artık ülkeye verebilecekleri önemli bir projelerinin kalmadığının açık göstergesidir.

Parklar, bahçeler elbette önemlidir.Parklar, bahçeler elbette bir kentin, bir ülkenin akciğeri mesabesindedir. Ama kabul etmek gerekir parklar, bahçeler hiçbir zaman en önemli proje olamazlar.

Sanırız millet karşısına geçip en önemli proje olarak park ve bahçe projelerini çıkaranlar hakkında gereğini yapacaktır.

Ve onları dinlendirmek için kollarını sıvayacaktır.

Vaat olarak “millet kahvehanelerinde bedava kek ve bedava çay” vaadinden başka bir şey üretemiyorlarsa bu hâl bitip tükendiklerinin resmen ilanından başka bir şey değildir.