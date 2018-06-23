Terör bitti mi?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek son açıklamasında, “OHAL için artık bir sebep kalmadı” diyor.

Bu açıklamayı aklınızın bir kenarına kaydettikten sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun bir süre önce yaptığı konuşmayı hatırlamaya çalışın.

Eroğlu, OHAL ile ilgili olarak şöyle demiyor muydu?

“OHAL devlet için, vatandaşa herhangi bir mani yok. Vatandaşın bütün faaliyetlerinde, hürriyetinde bir kısıtlama yok.

Biz diyoruz ki OHAL terör örgütlerine karşı yapılan bir harekettir. Dolayısıyla vatandaş için değildir.

Muhalefet kalksın diyor. Muhalefete göre hava hoş tabii ama yükün altında olan hükümettir.

OHAL milletin huzuru, mutluluğu, ekonomik kalkınması için gerekli.

Türkiye büyük risk altında!

Bunların kesinlikle köklerini kazıyacağız, kurutacağız.

Bunun ne kadar alçak insan olduğunu, Türkiye’ye ne kadar zarar verdiğini anlatacağız.

Bunun dinle imanla alakası yok.

İnanıp peşinden gidenler yanlış yapıyorlar.

Lütfen akıllarını kullansınlar.

Kendilerini bir dolara satmasınlar.”

Evet, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun bu sözlerini hatırladıktan sonra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, “OHAL için artık bir sebep kalmadı” açıklamasını bir daha okuyalım.

Demek ki ortalık güllük gülistanlık olmuş.

Demek ki terör örgütlerinin doğurduğu risk ortadan kalkmış.

Demek ki kökleri kazınmış ya da kurutulmuş.

Aynı hükümetten iki sözcünün açıklamaları nasıl birbirine bu kadar ters olabilir?

Biz anlayabilmiş değiliz.

Anlayan varsa beri gelsin.

Biz de, “OHAL kalksın istiyoruz” ama arkamızda bizi bağlayan Veysel Eroğlu gibi bir ismin açıklamaları yok.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in önce arkadaşı Veysel Eroğlu’nun açıklamalarını dikkate alması gerekmez miydi?

Ya da durum gerçekten Şimşek’in dediği gibiyse Eroğlu o zaman niye böyle konuşmuştu?

Belli ki bir yerlerden gelen baskı ya da ricalar(!) üzerine OHAL politikası yeniden şekillendiriliyor.

Ve iktidar bir süre önce söylediklerini yine yok sayıyor.

İktidar partisinin izlediği politikalar adeta rüzgârgülüne dönmüş gibi görünüyor.

Rüzgâr nereden güçlü eserse, söylemler o tarafa meylediyor.