Dünya pişkinlik yarışması açılsaydı Kılıçdaroğlu şampiyon olurdu

Mehmet Barlas / Sabah

Pişkinlik konusunda dünya çapında bir yarışma açılsa, kim kazanırdı dersiniz? Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından seçim sonuçlarını değerlendirmesini izlemiş olsaydınız, bu sorunun cevabını bulmuş olacaktınız.

Pişkinlik örnekleri

Bazı satırbaşları ile bu açıklamayı hatırlatayım:

"- Duvarın bir kısmını yıktık.

Aynı azimle duvarın geri kalan kısmını yıkacağız.

Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir." "-

Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim. Bir diktatörün nesini kutlayacağım."

"- Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesinin yolunu açtı. Dünün tek adamı bugünün artık topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak."

İnce de başaramadı

"- Muharrem İnce çalıştı, genç, dinamik.

Mitingler yaptı, hepsi doğrudur.

CHP'den fazla oy alması da doğaldır.

Muharrem İnce'nin kendi ifadesiyle, daha fazla oy alması gerekiyordu, yani beklentinin altında kaldı." Kılıçdaroğlu "İstifa edecek misiniz" sorusuna da "Biz hiçbir zaman dış telkinlerle kendi politikamızı oluşturmayız" diye cevap verdi.

Pişkinlikten kaçış

Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini izledikten sonra sade Muharrem İnce'ye değil tüm CHP'lilere sabır dilemekten başka yapacak bir şey yoktur...

En doğru olan bu gibi, pişkinlik durumlarını konu alan birkaç fıkrayı hatırlayarak duyulan acıyı azaltmaktır...

- Ders yılı sonunda öğrenci babasına bir faksla durumunu şöyle bildirmiş:

"Babacığım okullar kapandı.

Öğretmenlerim beni çok sevdikleri için sınıfta bıraktılar."

Yaşamak mı bu?

- Birinci sınıf öğretmeni tahtadaki bir harfi öğrenciye gösterip "Bu harfin adı ne" diye sormuş. Öğrenci de "Harfi tanıyorum ama adı bir türlü aklıma gelmiyor" diye cevap vermiş...

- Tıp fakültesinde ders veren hoca bir öğrenciye "Kurbağanın kafasını kesersen ne olur" diye sormuş.

Öğrenci düşünmeden "Ölür" diye cevap vermiş. Hoca sinirlenip bağırmış, "Geçen derste de anlatmadım mı? Kurbağanın kafasını kesersen 24 saat daha yaşar." Bunun üzerine öğrenci, mahcup bir ses tonuyla "Hocam, siz ona yaşamak mı diyorsunuz" demiş.