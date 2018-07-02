Genç siyasetçiler “Erdoğan olayı”nı tahlil edip dersler çıkarmalı

Mehmet Barlas / Sabah

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana girdiği her seçimden zaferle çıkması, gerçek-ötesi bir olay gibi görünebilir. Çünkü Türkiye gelişen ve değişen, nüfusunun çoğunluğu genç bir ülke...

Köylülükten kentliliğe geçen ve globalleşmenin en radikal biçimde yansımalar gösterdiği bir ülke Türkiye... Bir sorun çözümlendiğinde en az on yeni sorun çıkıyor bu coğrafyada.

Büyük başarı

İçerideki ve dışarıdaki sorunlarının azalmadığı ve bir ayağı Avrupa'da, diğer ayağı Asya'da bulunan, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi kriz bölgelerinin ekseninde yerleşmiş olan Türkiye'de bir siyasetçinin serbest seçimlerle 16 yıldır iktidarda kalması ve son seçimde de oyların yarısından fazlasını alması, uluslararası çapta bir başarı öyküsüdür.

Yalan söylemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenle olan muhabbetinin hiç azalmaması onun kişiliğindeki bazı özelliklerden de kaynaklanıyor.

Bence bu özelliklerin en önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hiç yalan söylememesidir. İçi ile dışı bir olmak siyasette pek görülen bir özellik değildir ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özelliğini siyasete taşımıştır.

Vefalı bir insan

Erdoğan'ın bir diğer özelliği de alçak gönüllülüğü ve vefalı oluşudur.

Cumhurbaşkanı geçmişini asla unutmamıştır ve eski dostları onun hiç ihmal etmediği insanlardır. Bu eski dostlardan birinin vefatında Erdoğan'ı hep merhumun tabutu altında görmez miyiz?

Vizyonu ve misyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu sıradan insanların rüyalarında bile göremeyecekleri projeleri gerçek kılmıştır. Bu vizyonun misyonla birleşmesi sonunda Türkiye'nin alt ve üst yapısı yenilenmiştir. Ve Türk siyasetçilerinin ulaşması zor gibi gördükleri Çankaya hedefini Erdoğan bir hamlede kenara itmiş ve Beştepe'deki kendi Çankaya'sını inşa etmiştir.

Erdoğan olayı

Sonuçta AK Partili olmayan pek çok insanın "Tayyip Erdoğan'cı" olduğu son seçimde bir kez daha anlaşılmıştır. Genç siyasi kadroların "Erdoğan olayı"nı iyice tahlil etmeleri ve bundan dersler çıkartmaları, onlara sayısız yararlar sağlayacaktır.