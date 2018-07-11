Bahçeli’ye ve Cumhur İttifakı’na sonsuz güven

Mehmet Barlas / Sabah

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kabinesine AK Parti TBMM Grubu'ndan dört milletvekilini alması, iki önemli noktayı gündeme getirdi.

Bahçeli'ye güven

Birincisi, bu dört AK Partili milletvekilinin kabineye katılmaları ile zaten TBMM'de çoğunluğa sahip olmayan AK Parti'nin milletvekili sayısı dört tane daha eksildi. Bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'na ne kadar güvendiği iyice vurgulandı. MHP'nin 49 milletvekilinin desteği olmadan, AK Parti TBMM'de azınlıkta kalıyor.

Mücadeleye devam

İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu yeni kabinede eski görevlerinde bırakması, gerek FETÖ gerekse PKK ile mücadelede olduğu gibi dış siyasette de devamlılığın süreceğini gösteriyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı yapılması da, PKK ile mücadele yanında özellikle Silahlı Kuvvetler'e FETÖ sızması sorununun, ciddi biçimde gündemde tutulacağının işaretidir.

Albayrak'ın işi kolay değil

Eski Bakanlar Kurulu'nun başarılı üyelerinden Enerji Bakanı Berat Albayrak'a yeni kabinede ekonomi yönetiminin verilmesi, Albayrak için zorlu geçecek günlerin işaretidir. Kronik cari açığın uluslararası piyasada petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak tırmanması bir yandan, enflasyon hızının son yılların en yüksek düzeyinde bulunması bir yandan ve döviz kurlarının hem iç hem de dış nedenlerle oynak hale gelmeleri bir yandan, Berat Albayrak'ın uykusuz gecelerinin kaynakları olacaktır.

Güçlü kadro

Berat Albayrak'ın sorumluluğunu üstlendiği sorunların çözümünde çok kararlı ve takipçi olduğunu Enerji Bakanlığı yaparken gördük. Bu arada ekonomiyle doğrudan ve dolaylı ilişkideki Ticaret Bakan�� Ruhsar Pekcan, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy gibi isimler, birikimli ve deneyimli kadrolar olarak, ekonomik alandaki başarının yollarını açacaklardır.

Fuat Oktay

Yeni anayasal düzenin başbakanı konumundaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay olması çok akılcı bir atamadır. Yeni anayasal düzenin yapılanmasında bürokratik deneyimi fazla olan Fuat Oktay çok önemli roller oynayacaktır. Düşünün ki bu yeniden yapılanma birkaç yıl önce gerçekleşseydi, o zaman Başbakanlık Müsteşarı olan Efkan Ala'ya bu görev verilirdi. Bu şekilde iktidar cephesinin kadroları ve yönü artık biliniyor. Şimdi sıra CHP'nin "Muharrem İnce sorunsalı"nı nasıl ele alacağına geldi.