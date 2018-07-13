Yeni dönemden beklentiler!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar çevrelerinin yeni dönemden beklentilerinin bir hayli yüksek olduğu görülüyor. Mesela parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilince artık ülkenin bürokrasiden kurtulacağını düşünüyorlar. Bakanlıkların birleştirilmesi ile ekonominin uçacağını varsayıyorlar.

Artık reformların hızla gerçekleşeceği de bir başka beklenti olarak karşımızda duruyor. Bunlar elbette herkesin istediği, hayal ettiği beklentiler.

Kim yıllardır çilesini çektiği bürokrasiden kurtulmak istemez?

Ya da kim ekonominin uçuşa geçmesini arzulamaz?

Elbette reformların hızla gerçekleşmesi de herkesin ortak beklentisidir.

Ama bütün bunlar nasıl gerçekleşecek? Dün vatandaşa kan kusturan bürokratik kadrolar aynen göreve devam ederken, bugün hangi sihirli değnek onları harekete geçirecek!

Yani bir iki bakanlığın birleştirilmiş olması ya da bazı bakanlıkların ortadan kaldırılması bürokrasiden kurtulmak için yetecek mi?

Bize kalırsa iktidar çevreleri bu konuda fazla iyimserler.

Bürokrasiden kurtulmak için bir takım şekli değişikliklerden çok bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç yok mu?

Aynı zihniyet masa başında olduktan sonra şekli değişiklikler bir işe yarayacak mı? “Efendim aynı zihniyet masa başında ama onu denetleyecek ve harekete geçirecek bir güç de iş başında” diyecek olanların haklı çıkması en samimi temennimiz.

Dileriz o denetim ve harekete geçirecek mekanizma umulduğu gibi çalışır ve bürokrasi artık bir engel olmaktan çıkar.

Bakanların değişmesi ile ekonominin uçuşa geçmesi ümidini de aşırı iyimserlik olarak görüyoruz.

Ekonomide birlikte iş yapılan çevrelerin istedikleri şartlar yerine getirilmeden başarılı bir sonuç nasıl elde edilecek?

Yani genel kurallar dikkate alınmadan ve o yolda adım atılmadan ekonomide istikrarlı bir gelişme beklemek aşırı iyimserlik olmaz mı?

Tamam, yeni dönem için şimdiden karamsar olmanın gereği yok.

Ancak aşırı iyimser olmanın da gereği yok. Bir dizi şekli değişiklik ile sorunların altından kalkmayı düşünenlerin öncelikle zihniyet değişikliğine gitmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Zihniyet değişmedikçe istediğiniz kadar şekli değişiklik yapın sonuç değişmeyecektir.

Zihniyet değişikliği ise bir çırpıda yapılabilecek bir değişiklik olmaktan çok uzaktır.

Vakte ihtiyaç duyan bir değişikliktir.