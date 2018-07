Kılıçdaroğlu sade CHP’nin değil demokrasinin de sorunudur

Mehmet Barlas / Sabah

Sade CHP'nin değil çoğulcu demokrasinin de şu andaki en ciddi sorunu, CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun son marifeti "Düşünce özgürlüğü" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başının çeşitli yaratıklara yerleştirildiği bir sözde karikatürü sosyal medyada yaymasıdır. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı üslup ancak Türkiye düşmanlarının ağzına yaraşır niteliktedir.



Yenildikçe azgınlaşıyor



CHP kurultaylarındaki kendi atadığı delegelerin oyları ile kazanılan zaferlerindışında, girdiği her seçimde CHP'yi yenilgiden yenilgiye sürükleyen bu kişi her yenilgiden sonra artan bir arsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretetmektedir. Hakaret ve iftiraları yüzünden yüzbinlerce lira tazminat ödemeyemahkûm olan Kılıçdaroğlu, şimdi de Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği suçlamasıyla karşı karşıya...



İnce başarmalıdır

Dilerim Muharrem İnce partisinin yönetimini yenilemeyi amaçlayan girişimindebaşarılı olur ve Kılıçdaroğlu adındaki ağzı bozuk ve ezik bu kişinin Türk demokrasisi üzerindeki dayanılmaz ağırlığı sona erdirilir. Aslında bu kişiyi ciddiye almak yerine, her seçim yenilgisi ertesinde bu yenilgiyi unutup neden daha fazla ağzını bozduğunu anlamaya çalışmak belki daha doğru olacaktır. Başına gelenleri unutan bir korsan hakkındaki fıkra Kılıçdaroğlu sorunsalına belki daha fazla ışık tutar.



Unutkan korsanın öyküsü

Sol gözü siyah bir bantla kapalı, sağ elinin yerinde bir çengel bulunan ve tekbacağı tahtadan olan bu korsan, çevresindekilere vücudundaki eksik organlarınöyküsünü anlatıyormuş...

- Bir deniz savaşında bir top mermisi ile bacağımın biri koptu. Bir başka deniz çatışmasında da bir kılıç darbesi ile sağ elim bileğinden ayrıldı...

Dinleyenlerden biri "Peki sol gözünü nasıl kaybettin" diye sorunca korsan acıacı gülmüş, "Sağ elimin yerine çelik bir çengel takıldığı günün ertesinde sol gözüme sinek konmuştu. Elimin yerinde bir çengelin bulunduğunu unutup, sineği kovdum" demiş.

Kıssadan hisse- Başlarına gelenleri unutanların başlarına daha büyük belalar gelir.