Trump’ın mantığı Hitler’in mantığı ile adeta aynı

Mehmet Barlas / Sabah

Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ve güçlü bir ülkenin yöneticileri, bu ülkenin büyüklüğüne ve gücüne uygun davranmazlarsa, ABD'nin uluslararası arenadaki itibarı yerle bir olabilir. Şu anda Başkan Trump yönetimindeki ABD'yi bekleyen tehlike budur.

Barışın tehdidi

Tweetlerle kendi yöneticilerini ve mesela Dışişleri Bakanı'nın bile görevden aldığını duyuran, diğer ülkelerin yöneticileri ile sosyal medyada ağız dalaşına giren Trump'ın takıntıları ve saplantıları, ABD'yi dünya barışının ve dünya ekonomisinin tehdidi konumuna sokmuş bulunmaktadır.

Trump devlet yönetimini televizyon programı yapmak ile karıştırmakta ve istikrarı değil reytingi amaçlamaktadır.

Erdoğan'ın tepkisi

Son olarak Trump'ın ve yardımcısı Pence'in Türkiye'yi tehdit eden tweetlerinin sonucu, 7'den 70'e hepimizin ABD'ye tepki göstermemize neden olmuştur. Son olarak bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de, hem Trump ve Pence'e hem de Türkiye'ye yaptırım uygulamak isteyen senatörlere kapak olacak niteliktedir...

Nereden nereye

"- Neymiş, işte, kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önünü kapatacaklarmış. Yahu Türkiye bu günlere nerelerden geldi? O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Biz istiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, bundan sonra da bu mücadeleyi aynı şekilde vermeye devam ederiz."

Bizi kaybedebilir

"- Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. Biz halkımızla milletimizle bugüne kadar nasıl el ele dayanışma içinde olduysak aynı şekilde yolumuza devam ederiz. ABD, bu tavrı değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı."

İran'ın tepkisi

Biz Türklerin müttefikimiz ABD'ye karşı bu öfke dolu hislerle bakmamıza yol açan densizliklerin, ABD'nin müttefiki olmayan İran'ı ve İranlıları ne tür öfkelere ve tepkilere yönlendirdiğini tahmin edebiliriz. Nitekim başta Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere her kademeden İranlı Trump'ın ağzının payını vermeye çalışıyor.

Kriz üretimi

Eski Başkan Obama döneminde imzalanan nükleer silahlardan arınmayı amaçlayan anlaşmadan ABD'yi çeken ve Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerine daha çok silah satmak için İran'ı düşman ilan eden Trump, bu köklü ülke halkının ABD'den nefret etmesini körüklemektedir. İran'a uygulanan ABD ambargosu ve bölge ülkelerini İran'a karşı bir askeri örgütlenmeye yönlendiren ABD çabaları, Ortadoğu'yu yeni ve ciddi bir krize sürüklemektedir.

Hitler gibi

Allah dünyayı Trump benzeri ne yapacakları belli olmayan yöneticilerden korusun. Ne yazık ki şu anda ABD Trump'ın elinde belirsiz bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Yakın tarihte Hitler Almanya'nın geçmişteki anlaşmalarını yok sayarak ülkesini güçlendirdiğini zannetti ve dünya savaşına yol açtı. Trump da geçmişte herkesin ABD'yi kazıkladığını iddia ederek, bu ülkenin geçmişte imzaladığı anlaşmaları yok saymakta değil mi?