Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Ekonominin zirvesinden gelen açıklamalar birbirinden güzel!

Söylenenler hayata geçecek olursa ekonomide tez zamanda bir toparlanma söz konusu olabilir.

Ama!

Evet, söylenenler hayata geçecek olursa ekonomi tez zamanda toparlanabilir ama bu konuda ciddi tereddütler var.

Mesela, “Piyasalarla kavga etmeyeceğiz” açıklaması oldukça önemli bir açıklama! Bu açıklamanın ardında durulur ve piyasalarla kavga edilmezse ekonomik gidişat kısa zamanda toparlanabilir.

Ya da “etkin bir Merkez Bankası’ndan” söz ediliyor olması çok önemli. Dileriz bu açıklamalar lafta kalmaz!

Ve ekonominin başında olanlar bu açıklamalara uygun adımlar atarlar.

Bizi tereddütte sevk eden konu Merkez Bankası bugün olduğu gibi faizi sabit tutmaz da artırmak isterse ekonomi yönetiminin buna nasıl bakacağı oluyor.

“Etkin bir Merkez Bankası’ndan” söz edildiğine göre Merkez Bankası’ndan böyle bir talep gelmesi halinde hiç itiraz edilmemesi gerekir.

İtiraz edilecek olursa Merkez Bankası’nın etkinliğinden nasıl bahsedilebilir?

Böyle bir durumda piyasalar Merkez Bankası’nın yanında yer alırsa onlarla kavga etmemeleri mümkün olabilir mi?

Niçin böyle karamsarız?

Açıklayalım.

Geçmişteki uygulamalar aklımızdan silinip gitmiş değil.

Faiz konusunda Merkez Bankası ile nasıl ters düşüldüğünü dün gibi hatırlıyoruz. Aynı durumun yine yaşanmasından ve ekonomik gidişatın yine etkilenmesinden endişeliyiz.

Bir yanda, “Piyasalarla kavga etmeyeceğiz” ve “Etkin Merkez Bankası” açıklamaları var. Öbür yanda ise, “Uyum sağlayamayan bir gecede gidecek” açıklaması var. İlk açıklamaların akıbeti hakkında bir şey söyleyecek durumda değiliz ama ikinci açıklamanın yani “uyum sağlayamayanların bir gecede gideceklerinden” hiç kuşkumuz yok.

Ümit ile korku arasında gidip geliyoruz. Ülke yönetiminin yeniden yapılandırılıyor olmasından dolayı ümitvarız ama geleceğimiz ile ilgili belirsizlikler de karamsarlığımızı güçlendiriyor.

Açıklamalar güzel ama bir de tereddütler olmasa!