31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Amerika Türkiye’yi gerçekten tehdit ediyor mu?

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Mehmet Barlas

AK Parti'ye oy vermiş ve yolun başından bu güne Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş olan kişilerde aynı endişenin seslendirildiğini sık sık duymaktayım.

Soğuk rüzgârlar 
Sözünü ettiğim endişenin ana kaynağı Amerika ile Türkiye'nin arasında esen soğuk rüzgârlardır... Bunun yanında bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail'le mevcut ilişkilerdeki soğukluklar da endişe konusu olmakta.

Tehlikeli ülke 
Özellikle ABD'nin ne kadar tehlikeli bir ülke olduğunu yaşananlarla öğrenenler, bu ülkenin bir noktadan sonra kural ve diplomasi çizgisini nasıl çiğnediğini hatırlıyorlar. Bizdeki 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin koruduğu FETÖ'nün bulunması bu çizgi dışılıklara son örnek değil midir?

ABD'nin sabıkaları 
Irak'ta Saddam'ın, Libya'da Kaddafi'nin yok edilmeleri ve bu ülkelerin kargaşaya gömülmeleri, Lübnan'da Hariri'nin öldürülmesi gibi örnekler hep akıllarda. Bunun yanında mesela Venezüella'ya yapıldığı gibi ekonomik komplolar sonucu bir ülkenin iflasa ve kargaşaya sürüklenmesi örneği de var.

Finans alanı 
Endişeli kesimler bu arada yatırımlar dolayısıyla dış borcu yüksek olan Türk ekonomisinin kırılganlığını da hatırlatarak, ABD'nin uluslararası finans kuruluşları üzerindeki gücünün de, bir anlaşmazlık halinde endişe kaynağı olacağını söylüyorlar.

Erdoğan işin farkında 
Kesin olan şey, bütün bu durumları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesten fazla bildiği ve değerlendirdiğidir. Trump'la kurduğu diyaloga rağmen hem Trump'ın hem de yardımcısı Pence'in Türkiye'yi tweetlerle tehdit etmelerine hak ettikleri cevabı verirken, diyalog yollarının açık kalmasına da özen göstermiştir. Örneğin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hemen ABD'li meslektaşı ile telefon görüşmesi yapmıştır.

7 Eylül zirvesi 
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın diyalog kurduğu Putin'in aynı anda hem Trump'la hem Netanyahu ile hem de Beşşar Esad'la sıcak diyaloglar kurduğunu bilmemesi mümkün değildir. Afrika dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirve toplanacağını gazetecilere açıklaması bu fırtınalı denizde alınacak önlemlerden ilki olabilir.

Zirvenin gündemi 
7 Eylül zirvesinin gündeminde ABD'nin başlattığı ticaret savaşları, İran'a ambargo, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgesel sorunlar olacağı öğrenildi. Zirveye katılacak dört ülkenin de İran'a yönelik ambargoya karşı çıkan ülkeler olması dikkat çekiyor. Zirvede Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin de ele alınacağı zannediliyor.

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