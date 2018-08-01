01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Yine yavrulayacak gibi!

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Zeki Ceyhan

Ana muhalefet partisi CHP’de yaşanan tartışmalar bizlerde, “Ana muhalefet yine yavrulayacak” izlenimini uyandırıyor.

CHP’lilerin bir kesimi kurultayın mutlaka yapılması gerektiğini savunurken buna karşı olanlar kurultaya gerek olmadığını ileri sürüyorlar.

Bu arada birbirlerini “ağza alınmayacak” laflarla karalıyorlar.

Söz konusu tartışmalara baktığımız zaman, “Bugün birbirlerine karşı bu lafları edenlerin yarın birbirlerinin yüzüne bakacak halleri kalmaz” hükmüne varıyor ve bunun da ana muhalefetin “yavrulamasına” neden olacağını düşünmeye başlıyoruz.

CHP olağanüstü kurultaya gitse bir dert gitmese bir dert!

Olağanüstü kurultaya gidilirse gitmek istemeyenlerin bu çatı altında kalmaları çok zor, gidilmezse “ille de kurultay” diye tutturan ekibin durması çok zor.

Çok farklı düşünen iki grup arasındaki makas giderek açılıyor.

Makasın giderek açılıyor olması bizlerde geçmişte olduğu gibi sosyal demokratların yine iki parti çatısı altında siyaset yapmaya devam edecekleri izlenimini uyandırıyor.

Kurultaya gidilmesini elzem olarak görenlerin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce’nin noterden verdiği taahhütname de aslında anlayana çok şey söylüyor.

Bakın o taahhütnamede neler deniliyor: “Genel başkan seçilirsem koltuğa yapışmayacağım.

Ve de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğim.”

Evet, Muharrem İnce noterde kendisi ile ilgili bir taahhütname imzalıyor ama aslında bu taahhütnamesi “kızım sana söylüyorum gelinim sen anla” bağlamında bir mesaj niteliğinde.

Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrudan söylenmeyen laflar noterden imzalanan taahhütname ile duyurulmaya çalışılıyor.

Evet, farklı düşünceler taşıyan CHP’liler oldukça hızlı bir şekilde yol ayrımına gidiyorlar.

Bu da bizlerde ana muhalefet partisinin yakın bir gelecekte yavrulayacağı izlenimini doğuruyor.

“Yavrulamaz tek parti çatısı altında yola devam ederler” diye düşünenler şimdi birbirleri hakkında ağza alınmayacak laflar edenlerin birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklarını hiç hesap etmiyorlar demektir.

Sahi bugün birbirlerine şerefsiz, kaba saba adam gibi suçlamalar ile seslenenler yarın birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklar? Aynı çatı altında nasıl siyaset yapacaklar? Siz alternatif bir sosyal demokrat partiye hazır olun.

Çünkü CHP’deki gidişat buna işaret ediyor. Ne zaman böyle fikir ayrılığına düşseler ikinci bir sosyal demokrat parti arz-ı endam eder.

 

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