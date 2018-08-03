03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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ABD yöneticileri zaman zaman böyle azgınlaşır

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Mehmet Barlas

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin papaz Brunson'un serbest bırakılmamasını vesile ederek Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik olarak aldığı saçma yaptırım kararının ciddiye alınacak yanı yoktur.

Azgınlaşırlar 
Bu Amerikalılar zaman zaman böyle azıp saçmalıyorlar. Allah da onlara zaman zaman bu azgınlıklarının karşılığı olarak cezalar veriyor ve belalar gönderiyor. Son olarak Donald Trump ve yardımcısı yobaz Evanjelist Pence gönderilen bu belalardan ikisidir.

Hep böyle oldu 
Türk-Amerikan ilişkilerine gelince... 1 Şubat 1947'deki Truman Doktrini'nden beri Sovyet tehdidine karşı ABD himayesine girdiğimiz günden bu yana, bugün olduğu gibi onların kendilerini patron olarak gören davranışları yüzünden ilişkilerimiz sık sık dalgalanmıştır. Kıbrıs sonrasında ABD Türkiye'ye ambargo bile uygulamıştır. Ve Türk-Amerikan dostluğu sürekli mizah konusu olmuştur.

Bir fıkra 
Mesela 1950'li yıllarda, ekonominin krize girmesi üzerine Bakanlar Kurulu toplanmış. Başbakan bakanlara "Krizi çözmek konusunda bir görüşünüz varsa söyleyin" demiş. Bakanlardan biri çözümü içeren görüşünü şöyle açıklamış:
- Hazinede kalan son dövizlerimizle uzun menzilli bir uçak alalım. Bu uçağa bir bomba koyalım ve uçak New York'a gidip bu bombayı New York'a atsın. Sonuçta ABD bize savaş ilan eder ve sonunda bizi işgal edip Almanya'yı ve Japonya'yı nasıl kalkındırdıysa, bizi de kalkındırır...
Başbakan bakanının bu önerisini dinledikten sonra "Ya savaşı biz kazanırsak ne yaparız" diye sormuş.

Çepa'nın yorumu 
ABD'nin Türk bakanlara yaptırım uygulamasına en doğru yorum Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi olan Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa'dan geldi. Çepa şöyle dedi:
"- Rusya'da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika'nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiki yok. Avrupa güçlü olunca, onlar AB'ye karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD'nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD'nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar."

Bahçeli'nin tepkisi 
ABD'nin yaptırımlarına karşı hepimizin duygularına ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tercüman oldu... Bahçeli "Ülkemizin Pensilvanya'daki haini iade taleplerine adalet hatırlatması yapan ABD'nin konu papaz olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispat ve iradesidir. Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır" dedi.
Bu arada ABD'nin kararından mutluluk duyanların da var olduğunu bilmeliyiz. Örneğin PKK'nın siyasi uzantıları kimlerse onlar bayram ediyorlardır.

 

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