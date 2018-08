ABD-Türk ilişkilerindeki kriz ortaoyunu çizgisinde sürüyor

Mehmet Barlas / Sabah

Türk-Amerikan ilişkilerindeki kriz bir orta oyunundakine benzer gelişmelerle ve açıklamalarla devam ediyor.

Amerika'da hiç mal ve mülkleri olmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün malvarlıklarına ABD el koydu ya... Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığına göre de ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarının Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacakmış.



Bir Burhan Felek öyküsü

Olmayan malvarlıkların koyulan tedbirler üzerine rahmetli meslektaşımız Burhan Felek'ten dinlediğimiz bir öyküyü hatırlamamak mümkün değil bu durumda.

Burhan Felek vapurla Kadıköy'e gidiyormuş.

Arka koltukta oturan bir yolcu omzuna vurmuş. Felek adama dönmüş.

Adam da "Burhan Beyefendi, şu kıyıdaki kırmızı boyalı yalı benim değil" demiş. Felek gülmüş... Bir süre sonra adam yine Felek'in omzuna vurmuş. Felek dönünce "Burhan Beyefendi, kıyıdaki şu yeşil boyalı yalı da benim değil" demiş. Biraz sonra adam yine Felek'in omzuna vurmuş ve "Burhan Beyefendi kıyıdaki şu mavi boyalı yalı da benim değil" demiş.

Derken vapur Kadıköy'e varmış.

Yolcular kalkıp iskeleden karaya çıkarlarken, Burhan Felek arkasında oturan yolcunun yanına girmiş. Onun omzuna vurmuş ve "Beyefendi sizi tebrik ediyorum.

Ne kadar çok yalınız yokmuş" demiş.



Meğer dostmuşuz

Ortaoyunu sadece olmayan malvarlıkları üzerinden sürmüyor. Türk-Amerikan ilişkileri neredeyse kopma noktasındayken, dışişleri bakanları görüşüyor ve "Biz ayrılamayız" şarkısını söylüyorlar.

Son olarak Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Singapur'da görüştü. Pompeo görüşmeden sonra "Türkiye ABD'nin her durumda birlikte çalışmak isteyeceği bir NATO müttefikidir" dedi.

Çavuşoğlu da "Yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

Bu ortaoyununa Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşması ile katı bir nokta koydu ve şöyle dedi:



Kimi terbiye ediyorsunuz?

"- Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez.

Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için bu kararımızda aynen devam edeceğiz.



Sap ve saman meselesi

"- Altı kez ABD'ye girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavini'ni tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. ABD'ninçok basit meseleleri büyütmesini bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz.



Bizi tanımıyorsunuz

"- Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk. Türkiye'yi bu tür adımlarla terbiye edemezsiniz."