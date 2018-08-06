Bir müttefik aynı zamanda tehdit de olabilirmiş

Çok zor bir dönemden geçtiğimizi kabul etmeliyiz. Devlet olarak önceliğimiz "Terörlemücadele"dir. Göreceli olarak tek süper gücün hiçbir kural tanımayan ABD olduğu bu dönemde, "Terörle mücadele"nin "Amerika ile mücadele"ye dönüştürülmeden nasıl başarıya ulaştırılabileceğinin hesabı mutlaka yapılmalıdır.
Hep ABD var
15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin himayesindeki FETÖ'nün bulunduğu biliniyor... Güney sınırlarımızdaki PKK/PYD oluşumuna ABD'nin silah yardımı yaptığı biliniyor... Halkbank- Zarrab davasının ABD yargısında bir FETÖ operasyonuna dönüştürüldüğü biliniyor... Ve son olarak Türk kanunlarına göre yargılanan ajan-papaz Brunson'u vesile eden ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırımları gündeme getirdiği de biliniyor...
Büyük sorumluluk
2'nci Dünya savaşında Türkiye'nin sorumluluğunun yükü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nünsırtındaydı. İnönü 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki Sovyet tehlikesini ve tecavüz girişimini, ABDile ittifak kurarak önledi. Bugün ise o müttefik Türkiye'yi çeşitli vesilelerle tehdit ediyor. Kısacası 2'nci Dünya Savaşı'nda İnönü'nün sırtındaki sorumluluk yükü bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındadır. Ve en kötüsü bugün tek tehdit ABD'dir.
Ambargolar da var
ABD ile ittifakı bozmadan ve bu arada Türkiye'yi hedef alan ABD kaynaklı tehditleri bertaraf ederek hayatı sürdürmek kolay olmayacaktır. Bu arada ABD Kongresi'nin "Türkiye'de demokrasi yok" gerekçesiyle silah satışına koyduğu ambargoları aşmak gibi bir sorun da gündemdedir.
Suudi demokrasisi
Bir başka mesele de, ABD yönetimindeki ve yasamasındaki çifte standarttır. Türkiye'dekidemokrasinin ve hukukun varlığını tartışan ABD Suudi Arabistan'la haşır neşir değil midir? Ülkedeki zenginleri bir otele tıkayıp onların servetlerine işkence ile el koyan Suudi rejimi o haraç paralarla ABD'den silah satın almıyor mu?
Ağır sorumluluk
Yazının sonunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarında taşıdığı sorumluluğun ağırlığınıhatırlatıyorum. Sırtınızda devletin, toplumun, ülkenin istikrarının, güvenliğinin, refahının sorumluluğu bulunmadığı zaman veya bunlar size vız geldiği zaman, neler söylemez, ne kararlar almazsınız ki... Ya da ülkeniz felakete sürüklendiği zaman bayram edenleri de görmez misiniz? ABD ile ilişkiler bütün bu durumları içeriyor.
06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Bir müttefik aynı zamanda tehdit de olabilirmiş
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