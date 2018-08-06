Bir müttefik aynı zamanda tehdit de olabilirmiş

Mehmet Barlas / Sabah

Çok zor bir dönemden geçtiğimizi kabul etmeliyiz. Devlet olarak önceliğimiz "Terörlemücadele"dir. Göreceli olarak tek süper gücün hiçbir kural tanımayan ABD olduğu bu dönemde, "Terörle mücadele"nin "Amerika ile mücadele"ye dönüştürülmeden nasıl başarıya ulaştırılabileceğinin hesabı mutlaka yapılmalıdır.



Hep ABD var

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin himayesindeki FETÖ'nün bulunduğu biliniyor... Güney sınırlarımızdaki PKK/PYD oluşumuna ABD'nin silah yardımı yaptığı biliniyor... Halkbank- Zarrab davasının ABD yargısında bir FETÖ operasyonuna dönüştürüldüğü biliniyor... Ve son olarak Türk kanunlarına göre yargılanan ajan-papaz Brunson'u vesile eden ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırımları gündeme getirdiği de biliniyor...



Büyük sorumluluk

2'nci Dünya savaşında Türkiye'nin sorumluluğunun yükü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nünsırtındaydı. İnönü 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki Sovyet tehlikesini ve tecavüz girişimini, ABDile ittifak kurarak önledi. Bugün ise o müttefik Türkiye'yi çeşitli vesilelerle tehdit ediyor. Kısacası 2'nci Dünya Savaşı'nda İnönü'nün sırtındaki sorumluluk yükü bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındadır. Ve en kötüsü bugün tek tehdit ABD'dir.



Ambargolar da var

ABD ile ittifakı bozmadan ve bu arada Türkiye'yi hedef alan ABD kaynaklı tehditleri bertaraf ederek hayatı sürdürmek kolay olmayacaktır. Bu arada ABD Kongresi'nin "Türkiye'de demokrasi yok" gerekçesiyle silah satışına koyduğu ambargoları aşmak gibi bir sorun da gündemdedir.



Suudi demokrasisi

Bir başka mesele de, ABD yönetimindeki ve yasamasındaki çifte standarttır. Türkiye'dekidemokrasinin ve hukukun varlığını tartışan ABD Suudi Arabistan'la haşır neşir değil midir? Ülkedeki zenginleri bir otele tıkayıp onların servetlerine işkence ile el koyan Suudi rejimi o haraç paralarla ABD'den silah satın almıyor mu?



Ağır sorumluluk

Yazının sonunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarında taşıdığı sorumluluğun ağırlığınıhatırlatıyorum. Sırtınızda devletin, toplumun, ülkenin istikrarının, güvenliğinin, refahının sorumluluğu bulunmadığı zaman veya bunlar size vız geldiği zaman, neler söylemez, ne kararlar almazsınız ki... Ya da ülkeniz felakete sürüklendiği zaman bayram edenleri de görmez misiniz? ABD ile ilişkiler bütün bu durumları içeriyor.