08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Bu dönemde ana muhalefetin aklı devrede değil

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Mehmet Barlas

Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar acaba CHP yönetim kadrosu tarafından nasıl değerlendiriliyor?
Veya dolardaki yükselişe karşı CHP "Bir süre yatırımları durdurup, kendimizi toparlayalım" mı diyor?

Bu yol yanlıştır 
Bir demokraside ana muhalefet partisi ülkenin sorunlarına çözüm üretmek yerine sadece ağzı bozuk söylemlerle iktidara ve Cumhurbaşkanı'na saldırmayı yeğ tutuyorsa, sonuç bugünkü gibi olur.
Koltuğa yapışmış bir ezik kadro ile onun alternatifi olan kadrolar, ülkede değil parti içinde iktidar olmak için birbirlerini yerler. İktidar partisi kadroları da rakipsizliğin rahatlığı içinde, hiç özeleştiri yapmazlar ve halktan uzaklaşırlar.

Büyük sayılar 
Türkiye'nin büyüklüğüne paralel olarak ülkenin sorunlarının çapı da çok büyük...
Düşünün ki koca İngiltere'nin ordusunun, kara, deniz ve hava kuvvetleri olarak toplam personel sayısı 90 bin dolayındadır. Buna karşı Türkiye'de yeni düzenleme ile yürürlüğe giren "Bedelli Askerlik" uygulaması için iki günde başvuranların sayısı 200 bine ulaşmıştır.

Kısır gündem 
Şu CHP'yi yönetenler birbirlerini yemek veya FETÖ kasetleri ile genel başkan devirmek gibi işler yerine mesela "Neden profesyonel askerlik hâlâ gerçekleşmedi" sorusunu sürekli gündemde tutsalardı, hiç bitmeyen "Bedelli Askerlik döngüsü" de sürekli gündemde olmazdı.

Zor günler 
Hepimiz hem bizim için hem de bölge için zor günlerin eşiğinde olduğumuzu bilmeliyiz.
ABD Başkanı Trump'ın dünyanın kabadayısı rolünde İran'a karşı uygulamaya başladığı yaptırımlar, zaten kritik bir aşamada olan ekonomimizi daha da fazla vuracaktır.

Akıl eksikliği 
Türkiye ne ABD ile ne de ABD'siz yapabiliyor...
Bu açıdan Trump'ın insafsız ve kuralsız İran yaptırımları ile sade dış politikada değil ekonomide de sarsıntılı ve zor günler yaşayacağız. Böyle dönemlerde muhalefetin aklı da, krizleri aşmaya yardım eder.
Ama eğer ana muhalefet sadece parti içi kavgalara kilitlenmişse, ülkenin siyasi aklı topallar.

Gerçekler 
Evet... Zor günlerin eşiğindeyiz. Böyle dönemlerde öfke değil akıl ağır bastığı takdirde, krizler daha kolay aşılır.
Unutmayalım ki Trump'lar geçicidir. Ama Türkiye de, İran da, ABD de hep var olacaklardır.
Eğer bu gerçeği ilgili herkes hatırlarsa, önümüzdeki günler daha rahat geçecektir.

 

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