Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Doları yerinde tutabilmek ne mümkün! Her gün daha yukarılara doğru zıplayıp duruyor.

Bir ara yani bir doların üç liraya yaklaştığı günlerde, “Dolara yatırım yapan zarar eder” diyenlerin kulakları çınlasın!

Üç liraya çıkmasını bile hayal olarak görenler şimdi dolar altı liraya merdiven dayayınca o sözlerinden dolayı acaba utanmışlar mıdır?

Evet, doları tutmak mümkün olmuyor.

Dolar her gün rekor tazeliyor.

Bu durum karşısında yetkili ve etkili kişilerce yapılan açıklamalar ise oldukça ilginç!

Mesela AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz doların bu önlenemeyen yükselişi karşısında bakın ne diyor:

“Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır!”

Önce finansal piyasalarda yaşananları niye ekonomik temeller ile izah edemediklerini sormak istiyoruz.

Bu yaşananları ekonomik temellerle açıklamak varken niye illa ki sorumluluk art niyetlilerin üzerine yıkılmaya çalışılır?

Sonra ortamın düzelmesi için vaat edilen vadeye dikkat ediyor musunuz?

Dalgalanmalar er geç durulacakmış!

Er ya da geç vaadi size makul ve mantıklı geliyor mu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı, “Hükümetin ve kurumların akılcı politikaları, bütçe disiplini, reform programları ve moral değerleri koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaların aşılacağını” söylüyor. “Hükümetin akılcı politikaları” iddiası bize biraz fazla mübalağalı geldi.

Hükümetin akılcı olduğu savunulan o politikaları dolar üç liraya yaklaşırken vatandaşa dolardan uzak durmasını telkin etmiyor muydu?

Dolar üç liraya yaklaşırken dolardan uzak duran vatandaşlar şimdi kazanmış mı oldu yoksa kaybetmiş mi oldu?

Tamam, finansal piyasalarda bir takım dalgalanmalar olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçek.

Ama bunu aşmanın yolu böyle hamasi açıklamalar yapmak olmasa gerek.

Dalgalanmaların durulmasının er ya da geç diye tanımlanan bir vadeye bırakmadan daha isabetli adımlarla bir an evvel önüne geçilmesinin şart olduğu hiç unutulmamalı.

Finansal piyasalarla zıtlaşmadan aklın gerekleri tez elden yerine getirilmeli ve dolardaki artışa dur denilmelidir.

Konuyla ilgili olarak ne yapılması gerektiği üç aşağı beş yukarı belli iken Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışmanın âlemi var mı?

Yani er geç demeden erken bir zamanda tedbir alınması şart!