17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:46Güneş 07:10Öğle 12:56İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:48
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 98.466 -0.17
  • Altın: 223,076 -0.38
  • Dolar: 5,7050 -1.41
  • Euro: 6,6085 -1.41

Bunlar kimi ne zaman severler ne zaman nefret ederler bilemezsiniz

» »
Mehmet Barlas

Amerika'nın gözünde ne zaman iyi ne zaman kötü olacağınızı kimse kestiremez. İşte şimdi Trump'ın ve damadı Kushner'in gözdesi Veliaht Prens Muhammed bin Salman her an "Kötü çocuk" konumuna itilebilir. Ya da bakarsınız Veliaht Prens "İki yüz milyar dolarlık daha silah alıyorum" der ve yine gözde olur.

Neler olmadı ki
Hatırlayın 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasını... ABD Türkiye'ye ambargo uygulamaya başlamıştı. Derken 12 Eylül 1980 darbesi oldu ve darbenin ilk icraatı da Yunanistan'ın NATO'nun askeri yapısına dönmesini sağlayan Rogers Planı'nın Türkiye tarafından kabulüydü. Sonuçta ABD Türkiye'yi yine sevdi ve ambargo falan kalmadı.

Ah Kılıçdaroğlu ah...
1964'te Johnson Mektubu'nu alan dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün "Yeni bir dünya kurulur ve biz de bu yeni dünyadaki yerimizi alırız" diye tepki göstermesini ve kısa süre sonra bir bütçe oylamasında devrilmesini hatırlatmayacağım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında kendince Brunson olayını tiye almasını da gülerek izledim. Hiç seçim kazanmadan CHP'nin başında yıllarını geçirip yaşlanan Kılıçdaroğlu hakkında, acaba ABD istihbarat servislerinin raporlarında neler yazılıdır?

Basın kralı Hearst
Bu Amerikalılar antikadır. Amerikan basın kralı Randolph Hearst'ün serüvenlerini bilmem izlediniz mi? Yanılmıyorsam Orson Welles 1940'larda Hearst'ü (Citizen Kane) filmleştirmişti.
Hearst'ün babası gümüş madenleri olan çok zengin bir adammış. Oğluna 7000 tirajlı bir New York gazetesini de (Daily Examiner) miras olarak bırakmış. 1890'lı yıllarda Pulitzer'in olan The World gazetesiyle rekabete girişen Hearst, sonunda savaş kışkırtıcılığı ile zirveye ulaşmış. Bir New York'lu fahişeyi, İspanya'nın olan Küba'ya göndermiş. Bu kadın fuhuş yaptığı için tutuklanınca Hearst gazetesine "İspanyollar Amerikalı rahibeye tecavüz ediyorlar" diye manşet atmış.

Hep o şarkı
Sonuçta hem gazetenin tirajı milyona ulaşmış hem de ABD ordusu 1898'de Küba'yı işgal etmiş. Bu harekâtta parlayan Binbaşı Theodore Roosevelt sonunda ABD'ye Başkan olacaktır.
Evet... Amerikalıların ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Bakarsınız ajan papaz Brunson da bir fazilet simgesi ilan edilir.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri