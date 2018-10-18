Hislerimiz hiç değişmedi!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

ABD Başkanı Trump Rahip Brunson’un serbest bırakılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve Türkiye’ye yönelik hislerinin değiştiğini söylüyor.

ABD-Türkiye ilişkilerinin bu karardan sonra iyi hatta harika bir yola girebileceğini kaydeden ABD Başkanı Trump ülkemize yönelik yaptırım kararlarında ise değişiklik olmadığının altını çizme ihtiyacını duyuyor.

Yani Rahip Brunson’un serbest bırakılması için Türkiye ile bir pazarlık ya da anlaşma yapılmadığını iddia ediyor.

Rahip tutuklanınca Türkiye’yi adeta düşman ilan eden, serbest bırakılınca da hislerinin değiştiğini açıklayan ABD Başkanı Trump’a kendisi ve ülkesi hakkındaki hislerimizin hiç değişmediğini söylemek istiyoruz.

Başkan Trump ve ABD hakkında dün ne düşünüyor ne hissediyorsak bugün de aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyoruz.

Öncelikle ABD’yi bölgemizde İsrail’in en büyük destekçisi ve müttefiki olarak görüyoruz.

ABD tarafından ortaya atılan BOP yani Büyük Ortadoğu Projesi’nin temel amacının da İsrail’i koruyup kollamak olduğuna inanıyoruz.

Yine Başkan Trump ve ABD’yi ülkemizdeki bölücü terör örgütünün koruyucusu ve hamisi olarak görüyoruz. Bu konuda ABD’nin ikiyüzlü bir politika izlediğini ve PKK’yı terör örgütü olarak ilan ederken PKK’nın yurt dışındaki uzantıları ile içli-dışlı bir ilişkiyi sürdürdüğünü biliyoruz.

Söz konusu terör örgütü uzantılarına binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat yardımı gönderildiğini, örgüt mensuplarının ABD’li askerler tarafından eğitildiğini sağır sultan bile duymuşken biz nasıl bilmeyiz?

Bölgemizde sadece PKK uzantılarının değil DEAŞ ve benzeri yapılanmalarında ABD tarafından korunup kollandığının farkındayız.

Bir de FETÖ terör örgütünü sahiplenmeleri var ki bu tavırları hepsinin üzerine tuz biber ekiyor.

ABD yönetimi kuşkusuz bütün bu adımları bölgedeki varlığını sürdürebilmek adına atıyor. Sonra da kalkıp “Türkiye’ye karşı hislerimiz değişti” diye barış çubuğu uzatıyor.

Rahip Brunson’un serbest kalması ile onlar arzularına nail olmuş olabilirler ama biz isteklerimizin hiçbirine henüz karşılık bulabilmiş değiliz. PKK sorunu da, DEAŞ sorunu da, FETÖ sorunu da olduğu gibi yerli yerinde duruyor.

Hâl böyleyken Başkan Trump ve ülkesi ABD’ye karşı hislerimiz nasıl değişsin! Hislerimiz hiç mi hiç değişmedi, dün ne düşünüyor ve ne hissediyorsak bugün de aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyoruz.

Yani Başkan Trump’ın “hislerim değişti” açıklamasına inanarak yandaş medya gibi “aman ne iyi” diye sevinemiyoruz.