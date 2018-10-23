Cumhur İttifakı MHP’nin af teklifine endeksli değildir ki

Mehmet Barlas / Sabah

Türkiye için son yıllardaki dönüm noktası 2016'nın 15 Temmuzundaki "darbe girişimi"dir. 15 Temmuz 2016 öncesinin ve sonrasının Türkiye'si için siyaseten her şey farklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15Temmuz sonrasında izlediği kararlı tutum, adaletten siyasete kadar uzanan alanlarda köklü yansımalar göstermiştir.

Bu dönüm noktasının anlamını ve önemini en iyi değerlendiren siyasetçi ise, kesinlikle MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştur.

İttifakın doğumu

Darbe girişimi ertesinde Yenikapı'da toplanan milyonlarca insana hitaben Bahçeli gibi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşmuş ve darbecileri kınamıştır. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun ömrü iki gün olmuş ve yine eski usul muhalefete dönmüştür. Buna karşı Devlet Bahçeli Yenikapı'daki kararlı tutumunu sürdürmüş ve bu şekilde Türk demokratik siyasetine "Cumhur İttifakı" denilen olgu girmiştir.

AK Parti-MHP çoğunluğu

15 Temmuz sonrasında her şeyin eskisinden farklı olacağını kavrayamayanlar Cumhur İttifakı'nın da eski benzerleri gibi kısa ömürlü olacağını sanıyorlardı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, kalıcı bir dayanışma için gerekli uzlaşmaları gerçekleştirmişlerdi. Ve sonuçta bu ittifak TBMM'deki AK Parti-MHP çoğunluğuna dayandı.

Af teklifi sonrası

MHP'den gelen af teklifinin bu ittifakın sonunu getirmesini isteyenler, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın sonra da Bahçeli'nin bu konuşmaya cevaben söylediği sözlerin, ittifakın bittiği anlamına geldiğini yorumladılar.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, şu ifadeleri seslendirmişti...

Sert bir tepki

"Sayın Cumhurbaşkanı, 'şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?' ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: 'Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucu suçlusu cezaevindeyken biz bunları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?' Elbette kast edilen MHP'dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir.

MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkiye karşı açıklama

Dün konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'nin af teklifine endeksli olmadığını sanırım MHP'lilere de hatırlatacaktır.

Çelik'in açıklamasında bazı satırbaşlarını hatırlayalım...

"Cumhurbaşkanımız direkt konuşmayı sever. O gün yaptığı konuşmada MHP'yi kast edecek olsaydı direkt MHP kelimesini zikrederdi.

Cumhurbaşkanımızın ima yoluyla bunu söylediğini ifade etmek cumhurbaşkanımızı tanımamaktır. MHP'yi ima edecekse cumhurbaşkanımızı MHP adını zikreder. Cumhurbaşkanımızın tarzı budur. Sayın Bahçeli'ni açıklamasında sayın cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeyi son derece yanlış bulduğumuzu söylemek isterim.

Cumhurbaşkanımızın siyasi basireti tüm dünyanın malumudur."