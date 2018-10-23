23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:17Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:20Yatsı 19:40
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 94.682 -1.84
  • Altın: 223,745 0.45
  • Dolar: 5,6803 0.31
  • Euro: 6,5153 -0.19

Cumhur İttifakı MHP’nin af teklifine endeksli değildir ki

» »
Mehmet Barlas

Türkiye için son yıllardaki dönüm noktası 2016'nın 15 Temmuzundaki "darbe girişimi"dir. 15 Temmuz 2016 öncesinin ve sonrasının Türkiye'si için siyaseten her şey farklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15Temmuz sonrasında izlediği kararlı tutum, adaletten siyasete kadar uzanan alanlarda köklü yansımalar göstermiştir.
Bu dönüm noktasının anlamını ve önemini en iyi değerlendiren siyasetçi ise, kesinlikle MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştur.

İttifakın doğumu
Darbe girişimi ertesinde Yenikapı'da toplanan milyonlarca insana hitaben Bahçeli gibi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşmuş ve darbecileri kınamıştır. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun ömrü iki gün olmuş ve yine eski usul muhalefete dönmüştür. Buna karşı Devlet Bahçeli Yenikapı'daki kararlı tutumunu sürdürmüş ve bu şekilde Türk demokratik siyasetine "Cumhur İttifakı" denilen olgu girmiştir.

AK Parti-MHP çoğunluğu
15 Temmuz sonrasında her şeyin eskisinden farklı olacağını kavrayamayanlar Cumhur İttifakı'nın da eski benzerleri gibi kısa ömürlü olacağını sanıyorlardı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, kalıcı bir dayanışma için gerekli uzlaşmaları gerçekleştirmişlerdi. Ve sonuçta bu ittifak TBMM'deki AK Parti-MHP çoğunluğuna dayandı.

Af teklifi sonrası
MHP'den gelen af teklifinin bu ittifakın sonunu getirmesini isteyenler, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın sonra da Bahçeli'nin bu konuşmaya cevaben söylediği sözlerin, ittifakın bittiği anlamına geldiğini yorumladılar.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, şu ifadeleri seslendirmişti...

Sert bir tepki
"Sayın Cumhurbaşkanı, 'şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?' ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: 'Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucu suçlusu cezaevindeyken biz bunları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?' Elbette kast edilen MHP'dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir.
MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkiye karşı açıklama
Dün konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'nin af teklifine endeksli olmadığını sanırım MHP'lilere de hatırlatacaktır.
Çelik'in açıklamasında bazı satırbaşlarını hatırlayalım...
"Cumhurbaşkanımız direkt konuşmayı sever. O gün yaptığı konuşmada MHP'yi kast edecek olsaydı direkt MHP kelimesini zikrederdi.
Cumhurbaşkanımızın ima yoluyla bunu söylediğini ifade etmek cumhurbaşkanımızı tanımamaktır. MHP'yi ima edecekse cumhurbaşkanımızı MHP adını zikreder. Cumhurbaşkanımızın tarzı budur. Sayın Bahçeli'ni açıklamasında sayın cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeyi son derece yanlış bulduğumuzu söylemek isterim.
Cumhurbaşkanımızın siyasi basireti tüm dünyanın malumudur."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri