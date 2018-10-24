Cumhur İttifakı sınırlı biçimde olsa da sürecek

Mehmet Barlas / Sabah

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma, Cumhur İttifakı'nın kaderini belirleyeceği için içeride olduğu kadar, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yapılacağı için dışarıda da merakla bekleniyordu.

Görüş farkları

Önce Cumhur İttifakı'nın kaderini ele alalım...

Cumhurbaşkanı'nın sözleri ile "Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda aynı çizgilerde olmak, her konuda birlikte hareket etmeyi gerektirmiyor." Kısacası AK Parti ile MHP son dönemde af, erken emeklilik, öğrenci andı gibi kimi hususlarda farklı düşünmekteler.

İttifak sürüyor

Ama bu farklı görüşler Cumhur İttifakı'nın sona erdiği anlamına gelmiyor.

Grup toplantısı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz" dedi.

Erdoğan "Bahçeli ile görüşecek misiniz" sorusuna ise "Şu anda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok" cevabını verdi.

Bahçeli de konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, grup toplantısındaki konuşması sonrasında Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok" açıklamasını yaptı.

Bahçeli, yerel seçimde İstanbul'da aday çıkaracaklarını da söyledi.

Kaşıkçı cinayeti

Cemal Kaşıkçı cinayeti konusuna gelince... Cumhurbaşkanı önce şöyle konuştu:

"- Bu 15 kişi cinayet günü neden İstanbul'da toplanmıştır. Bu kişiler kimden emir alarak oraya gelmiştir, başkonsolosluk binası neden hemen değil de neden günler sonra incelemeye açılmıştır, cinayet ortadayken onca tutarsız açıklama neden yapılmıştır, ceset neden hâlâ ortada yok, cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa bu yerli işbirlikçi kimdir?"

Kral'a çağrı

Erdoğan bu cinayetin önceden planlandığını vurguladıktan sonra Suudi Arabistan Kralı Selman'a bir çağrı yaptı ve şöyle dedi:

"- Çağrım Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir.

Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15+3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinin, bu benim teklifim."

Etkili oldu

Erdoğan'ın konuşması ertesinde Kral Selman'dan "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun cezalandırılacak" şeklinde bir açıklama geldi.

Bu arada CIA'nın işkence uzmanı olarak bilinen Başkanı Gina Haspel de, Kaşıkçı cinayetini incelemek için İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın konuşması dış dünyada beklenen etkiyi gösterdi.

Sonuçta Veliaht Muhammed Bin Selman'ın köşeye sıkışmak üzere olduğuna ilişkin yorumlar artıyor.