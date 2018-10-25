Aday yapılacak olursa!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

MHP milletvekili Cemal Enginyurt, Numan Kurtulmuş’un AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını iddia ediyor.

Biz hiç ihtimal vermiyoruz ama bu iddia doğruları yansıtıyor da olabilir.

AKP gerçekten de Numan Kurtulmuş’u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday yapacak olursa o zaman Numan Kurtulmuş’un tarihi sözlerini bir kez daha hatırlar ve unutanlara hatırlatmak isteriz.

Numan Kurtulmuş henüz AKP saflarına katılmadan önce yani Milli Görüş partilerinde genel başkanlık yaparken ne diyordu?

Hatırlarsanız, “Bizim en büyük sorunumuz içimizdeki gizli ve sinsi AKP’lilerdir” diyordu!

Ve bu sözleri ile büyük alkış topluyordu.

Atalarımız “büyük lokma ye büyük laf etme” diyor.

Numan Kurtulmuş bu atasözünü dikkate almadan konuşunca bir süre sonra ettiği büyük ve iddialı lafların esiri haline geldi ve kendisini AKP saflarında buluverdi!

Yani “en büyük sorun” olarak tarif ettiği tanıma uygun bir tip çizerek siyaset dünyasında yerini alıverdi.

Sonrasında yaşananları hepiniz biliyorsunuz.

Milletvekili de oldu, bakan da oldu, başbakan yardımcısı da oldu, genel başkan yardımcısı da oldu, parti sözcüsü de oldu!

Yani hep ödüllendirilmiş oldu.

Bütün bunların üstüne bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacak olursa, o zaman “gizli ve sinsi AKP’li olmak bu şekilde özendiriliyor” diye düşünmeye başlayacağımızı şimdiden ilan etmek isteriz.

Yani böyle bir kararı “yeni bir ödül” olarak kabul ederiz.

Evet, insanoğlu diline her zaman hâkim olmalı.

Hele siyasetçi ise daha bir tedbirli olmalı.

Ettiği her lafı ölçüp biçmeli ve ileride başını ağrıtacak lafları asla etmemeli.

Daha doğrusu büyük lokma yemeli ama büyük laf etmemeli. Bu tanıma uygun pek çok isim aynı şekilde ödüllendirildi.

Kimi siyasette makam mevki sahibi oldu, kimi önemli kurumlarda görev aldı.

Yani bir dönem “gizli ve sinsi AKP’li” olarak suçlanan kişiler bir süre sonra önemli görevler verilerek adeta gönülleri alındı.

MHP’li Cemal Enginyurt’un ileri sürdüğü bu iddianın gerçekle ne kadar örtüştüğünü zaman içinde göreceğiz.

Biz hiç ihtimal vermiyoruz ama “NumanKurtulmuş’u aslaaday yapmazlar” diye kestirip atamıyoruz!

Ve “AKP’nin siyaset anlayışında her şey olabilir” diyoruz.